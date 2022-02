Palo Alto Networks présente Prisma SASE pour MSP

février 2022 par Marc Jacob

Palo Alto Networks dévoile plusieurs innovations pour Prisma®SASE. La solution, spécialement conçue pour les MSP, comprend un portail de gestion multi-tenants dans le Cloud permettant l’héritage et la délégation de certaines tâches d’administration et mettant à disposition un framework d’API ouvert. Le nouveau portail de gestion de Prisma SASE, basé sur le cloud et extrêmement modulable, est doté de capacités multi-tenants hiérarchisées. Il utilise le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), qui jusqu’ici faisait défaut aux MSP, afin d’offrir la granularité et la flexibilité nécessaires à la gestion de plusieurs clients aux besoins différents, tout en assurant le contrôle de l’ensemble du cycle de vie des services SASE.

En plus d’inclure un nouveau portail de gestion cloud multi-tenants et hiérarchisées, Prisma SASE offre de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée pour les MSP :

• La mise à disposition d’API dont le framework ouvert permet aux MSP d’opérer une intégration fluide à leur infrastructure backend et d’automatiser les flux de travail zero day et day 1. Une fonctionnalité qui promet le meilleur en matière de flexibilité et de simplicité.

• Outre les statistiques fournies sur le SD-WAN et sur les indicateurs de sécurité réseau, elle met en évidence les défauts critiques repérés chez tous les clients gérés. Ainsi épaulés, les MSP sont en mesure d’accélérer la résolution des problèmes et de se conformer aux accords de service qui les lient à leur clientèle.

• La gestion des identités et des accès (GIA) permet aux MSP d’utiliser leurs banques d’identités afin d’éviter les doublons d’utilisateurs et de rôles dans les différents systèmes. Ceci permet de renforcer considérablement la sécurité réseau et d’assurer une gouvernance personnalisée.

• La création de services flexibles donne aux MSP la liberté de créer un catalogue d’offres différenciées et d’affecter facilement ces nouveaux services à leur ensemble hiérarchique de clients. Pour ces clients, le résultat est une solution SASE personnalisable en tous points.