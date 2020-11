Palo Alto Networks lance une offre de sécurité native pour la 5G

novembre 2020 par Marc Jacob

Palo Alto Networks dévoile son offre de sécurité native 5G é et apporte ainsi à l’ensemble de l’écosystème de la 5G son expertise en matière de sécurisation des réseaux, des espaces dans le cloud et des appareils. Cette nouvelle offre permet aux fournisseurs de services et aux entreprises de transformer les réseaux 5G en réseaux sécurisés.

Palo Alto Networks s’est appuyé sur toute son expertise en matière de sécurisation des entreprises et des réseaux mobiles, sur sa compréhension des protocoles 5G et des interfaces des réseaux 5G pour lancer un certain nombre de grandes innovations sur le marché :

• Sécurité 5G conteneurisée : une grande partie de l’infrastructure 5G est en train d’être construite suivant des architectures natives dans le cloud. La solution de sécurité 5G conteneurisée de Palo Alto Networks est conçue pour sécuriser les réseaux 5G aussi bien en cœur qu’en périphérie dans le Cloud, cela dans les environnements multi-cloud et multi-fournisseurs.

• Visibilité en temps réel, prévention et corrélation des menaces pour les utilisateurs/appareils de la 5G : la capacité à observer les flux de signalisation permet aux fournisseurs de services et aux entreprises d’appliquer des politiques de sécurité en fonction de l’utilisateur et de l’appareil. La corrélation des menaces en temps réel peut par ailleurs aider à déterminer quel abonné, appareil ou machine pourrait être la cible d’une attaque, ou quelle pourrait être la cause première des menaces. Ceci peut faciliter les investigations post-incident et accélérer l’analyse des événements de sécurité.

• Sécurisation des découpes (“network slices”) du réseau 5G : les réseaux 5G permettent aux fournisseurs de services de proposer un découpage du réseau dédié de bout en bout qui garantira aux entreprises la fiabilité et leur donnera la confiance dont elles ont besoin pour utiliser la 5G pour leur coeur de métier. Avec la solution de sécurité native 5G de Palo Alto Networks, les fournisseurs de services peuvent proposer à leurs clients des versions sécurisées de ces découpes de réseau en tant que nouveau produit.