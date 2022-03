Palo Alto Networks lance un service managé de pare-feu de nouvelle génération pour AWS

mars 2022 par Marc Jacob

Exclusivement disponible pour AWS, le pare-feu cloud de nouvelle génération met, en quelques clics, les fonctionnalités reconnues de sécurité de Palo Alto Networks au service des déploiements cloud des entreprises. Partant du constat que les clients préfèrent consacrer leur temps et leurs ressources au développement d’applications et à la réalisation de leurs activités plutôt qu’à la gestion de l’infrastructure de sécurité réseau dans le cloud, ce pare-feu cloud de nouvelle génération pour AWS transfère les responsabilités opérationnelles, notamment le déploiement, la maintenance, la disponibilité et la montée en charge, à Palo Alto Networks.

Premier pare-feu nouvelle génération à s’intégrer avec AWS Firewall Manager, le pare-feu cloud de Palo Alto Networks allie la qualité de protection/sécurité sur laquelle Palo Alto Networks a bâti sa réputation à la simplicité inégalée recherchée par les entreprises.

Les meilleurs dispositifs de sécurité dans leur catégorie :

• Filtrage d’URL évolué : cette fonction utilise le deep learning pour mettre un coup d’arrêt aux menaces web inconnues jusqu’alors (zero day) en temps réel, tout en permettant aux applications de se connecter en toute sécurité à des services web légitimes.

• Prévention des menaces : contribue à bloquer les vulnérabilités, logiciels malveillants et canaux de commande-et-contrôle..

• Authentification des applications : limite le risque d’attaques en contrôlant le trafic sur la base d’une classification brevetée au niveau 7.

Une simplicité d’usage “cloud-native” :

• La facilité de déploiement : ce service de pare-feu cloud nouvelle génération peut être acheté sur AWS Marketplace, puis installé et intégré en un clin d’œil avec les services AWS, renforçant encore ainsi très vite la sécurité réseau en quelques clics.

• L’absence d’infrastructure à gérer : puisqu’il s’agit d’un service cloud entièrement managé, les entreprises n’ont plus à se soucier du déploiement, de la mise à jour ou de la gestion d’une quelconque infrastructure. Le pare-feu cloud nouvelle génération pour AWS tire parti de la puissance d’AWS Gateway Load Balancer, gage de disponibilité élevée et d’élasticité dans une évolutivité à la demande à même de satisfaire des impératifs de débit insoupçonnés.

• L’expérience AWS native : intégré à AWS Firewall Manager, le pare-feu cloud nouvelle génération pour AWS se prête à une gestion encore plus simple et cohérente des règles de pare-feu à l’échelle de multiples comptes AWS et cloud privés virtuels.

• L’automatisation : la prise en charge des modèles API, CloudFormation et Terraform se prête à l’automatisation des workflows de bout en bout.