Palo Alto Networks lance les séries PA-3400 et PA-5400

février 2022 par Marc Jacob

Palo Alto Networks dévoile les pare-feu de nouvelle génération intégrant le ML : les séries PA-3400 et PA-5400, pour des performances de sécurité trois fois supérieures à celles des générations précédentes. Les séries PA-3400 et PA-5400 rejoignent la gamme des pare-feu de quatrième génération de Palo Alto Networks, afin d’assurer une protection sans faille des centres de données, de la bordure des réseaux et des sièges.

Les pare-feu de nouvelle génération PA-3400 et PA-5400 fournissent une protection plus rapide et une meilleure détection des menaces évasives. En comparaison de la génération précédente, le PA-5400 Series assure une inspection du contenu par cœur sept fois supérieure et jusqu’à 38 cœurs haute performance. De son côté, le PA-3400 Series assure une inspection du contenu par cœur près de quatre fois supérieure et jusqu’à 19 cœurs haute performance.

Plus petits et épurés, ces nouveaux pare-feu, qui occupent jusqu’à 50 % d’espace en moins sur les racks et présentent une efficacité énergétique renforcée, favorisent la durabilité et l’éco-responsabilité des infrastructures informatiques des entreprises.

Disponibilité

Les pare-feu de nouvelle génération et le logiciel PAN-OS® 10.2 Nebula devraient être disponibles en mars.