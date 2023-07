Palo Alto Networks lance le module CI/CD Security

juillet 2023 par Marc Jacob

La surface d’attaque des applications cloud natives ne cesse de s’étendre à mesure que des adversaires cherchent à exploiter les erreurs de configuration et les vulnérabilités tout au long du cycle de vie applicatif. Face à ce phénomène, le secteur d’activité s’est tourné vers les plateformes de protection des applications cloud natives (CNAPP, Cloud-Native Application Protection Platform) pour unifier de multiples outils de sécurité disparates et protéger les applications, du code jusqu’au cloud. Avec le lancement du module CI/CD Security, Palo Alto Networks intègre la sécurité de la chaine de distribution de logiciels aux capacités, du code jusqu’au cloud, de la plateforme CNAPP Prisma Cloud. En sécurisant l’environnement d’intégration et de distribution continues (CI/CD) et en le protégeant contre les vulnérabilités open source par une analyse de la composition des logiciels, Prisma Cloud s’affirme comme la plateforme de sécurité la plus complète qui soit pour assurer une protection sans faille de l’intégralité de l’écosystème technique.

Selon Gartner, la sécurisation de la chaîne de distribution de logiciels est aussi importante que celle des logiciels distribués. Le module CI/CD Security permet aux équipes DevOps et sécurité de mieux collaborer et d’améliorer les résultats de sécurité tout au long du cycle de vie des applications. En ajoutant CI/CD Security à une plateforme Prisma Cloud qui comprend déjà des outils de gestion des secrets, d’analyse de la composition des logiciels (SCA) et de sécurité IaC (Infrastructure as Code), les entreprises sont en mesure d’optimiser la sécurité et la prévention des risques tout au long de la chaîne de distribution de logiciels, parvenant ainsi à un contrôle de sécurité global impossible à réaliser avec des solutions cloisonnées distinctes.

CI/CD Security est le onzième module intégré à la robuste plateforme Palo Alto Networks de sécurité cloud, faisant de Prisma Cloud la plateforme CNAPP la plus complète qui soit pour assurer la protection sans faille de l’intégralité du cycle de vie applicatif, du code jusqu’à l’exécution en passant par le déploiement. Ce nouveau module est le fruit des technologies Cider Security de pointe qui aident les entreprises à intégrer les pratiques de sécurité le plus tôt possible dans le processus (« shift left ») afin de mettre obstacle aux menaces et vulnérabilités préalablement au déploiement des applications dans les environnements de production.

Nir Rothenberg, responsable de la sécurité des systèmes d’information chez Rapyd : « Depuis la mise en œuvre du module CI/CD Security avec Prisma Cloud, nous jouissons d’une visibilité très complète sur la totalité des outils tiers que nous mettons à profit pour créer et déployer des applications dans le cloud. En définitive, nous avons ainsi l’assurance d’écarter des environnements de production les menaces et les vulnérabilités en les éradiquant du code. »

Alors que les entreprises poursuivent leurs activités de transformation dans le cloud, les plateformes de sécurité Palo Alto Networks de nouvelle génération leur donnent collectivement et globalement les moyens de garder une longueur d’avance sur les menaces, de sécuriser leurs réseaux, de protéger leurs applications cloud natives et de mieux gérer leurs opérations de sécurité. Avec Palo Alto Networks, les entreprises peuvent protéger en toute confiance leurs collaborateurs, leurs équipements, leurs applications et leurs données.

Disponibilité : Le module CI/CD Security pour Prisma Cloud sera disponible cet été 2023.