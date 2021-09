Palo Alto Networks lance Prisma SASE

septembre 2021 par Marc Jacob

Palo Alto Networks présente sa solution Prisma® SASE : en réunissant Prisma Access et Prisma SD-WAN au sein d’un service intégré en mode cloud, assorti d’une sécurité réseau et d’une solution SD-WAN fer de lance du marché, l’éditeur donne aux entreprises les moyens de concilier sécurisation et productivité dans le cadre d’une organisation du travail fluide entre le siège social, les filiales, le télétravail à domicile et le nomadisme. Leader reconnu sur le marché SASE avec près de 2500 clients, Palo Alto Networks dévoile des innovations inédites : une plate-forme SD-WAN avec 5G intégrée pour accélérer les déploiements du SASE (Secure Access Service Edge) au cœur des filiales des entreprises et un complément ADEM (Autonomous Digital Experience Management) pour offrir à tous une expérience utilisateur et numérique sans faille et ce quel que soit le lieu d’activité.

D’après le rapport State of Hybrid Workforce Security 2021 publié récemment, 61 % des entreprises ont rencontré des difficultés à déployer les outils de sécurité à distance indispensables au télétravail — accélérant la nécessaire mise en place du SASE pour renforcer la sécurité, la connectivité et la productivité d’une main-d’œuvre devenue hybride.

Voici de plus amples détails sur les nouvelles fonctionnalités de Prisma SASE :

• Nouvelles offres SKU groupées, rendant l’adoption du SASE plus simple, faisant converger ZTNA (Zero Trust Network Access), Cloud SWG (Secure Web Gateway), CASB (Cloud Access Security Broker), FWaaS (Firewall as a Service) et SD-WAN. Elles simplifieront l’adoption de SASE par les clients.

• Nouvelle appliance SD-WAN avec 5G intégrée (ION 1200), offrant aux entreprises la possibilité de desservir leurs réseaux de filiales avec une connectivité WAN 5G dans le cadre de la solution Prisma SASE, incluant notamment l’exécution d’interfaces WAN 5G actives/actives en cas de redondance d’accès Internet.

• Nouvelles intégrations CloudBlades, y compris avec ServiceNow, Microsoft Teams et Zoom, gages d’une connectivité optimisée pour le travail hybride. La plate-forme CloudBlades donne aux entreprises la possibilité d’intégrer divers services cloud dans la solution Prisma SASE via des API.

• Le seul complément ADEM (Autonomous Digital Experience Management) SASE natif sur le marché, proposant à l’ensemble des utilisateurs et filiales une expérience numérique inédite basée sur Prisma SD-WAN (lancé début 2021 sur Prisma Access auprès des utilisateurs mobiles) tout en procurant de la visibilité sur les performances de l’infrastructure cloud, celles des applications ainsi que sur le suivi du trafic web.

• Passerelle web dans le cloud, sécurisée et intégrée et workflows de configuration ré-imaginés, offrant des règles de sécurité web très simples à définir et assorties de recommandations prédéfinies et d’évaluations constantes pour s’adapter aux besoins des travailleurs hybrides.