Palo Alto Networks dévoile Prisma Access 2.0

février 2021 par Marc Jacob

Palo Alto Networks annonce la sortie de Prisma Access 2.0 pour permettre le travail à distance en toute sécurité avec la meilleure suite de sécurité dans le cloud du marché. Comme le travail continue d’évoluer et doit désormais pouvoir s’effectuer de manière sécurisée depuis n’importe quel endroit sans compromis sur la vitesse, la sécurité ou la performance, Prisma Access 2.0 ajoute des nouveautés majeures comme des infrastructures auto-réparables pour une expérience optimale, une sécurité s’appuyant sur le “machine learning” pour aider à prévenir les attaques en temps réel, des fonctionnalités cloud SWG afin de proposer une passerelle Web sécurisée quel que soit l’emplacement de l’utilisateur, et une capacité d’administration 100% via le cloud.

2020 a vu une transition significative vers le cloud afin de s’adapter à l’adoption massive et rapide du télétravail. Alors que les entreprises doivent sécuriser les utilisateurs, les applications et les données qui circulent désormais partout, les offres de sécurité cloud actuelles ne protègent qu’un nombre limité d’applications et de façon inadaptée . Or 53 % des menaces ciblant les télétravailleurs viennent d’applications hors Web*, donc des solutions qui ne protègent que les applications Web qui ne sont pas adaptées à la menace actuelle.

Prisma Access a pris une approche complètement différente et échappe à ces limitations en protégeant l’ensemble du trafic lié aux applications, pas uniquement celui des applications Web, avec la meilleure sécurité globale d’une plate-forme de sécurité cloud unique tout en assurant des accès haute performance et une expérience utilisateur optimale.

Prisma Access 2.0 pousse encore plus loin ce raisonnement en ayant une capacité de traitement 10 fois supérieure aux autres solutions existantes pour des connexions distantes plus rapides et 4,3 millions de mises à jour de sécurité par jour — soit près de 25 fois plus que le concurrent le plus proche — pour que les entreprises soient sûres avec des utilisateurs et leurs données en sécurité.

Les améliorations clés de Prisma Access 2.0 comprennent :

• Une nouvelle expérience de l’administration cloud : Prisma Access 2.0 assure la meilleure sécurisation possible en introduisant une administration basée dans le cloud qui dépasse ses concurrents en fournissant des mises à jour de sécurité et de bonnes pratiques en temps réel,

• Un nouveau DEM (Digital Experience Management) autonome : Prisma Access 2.0 permet d’avoir une infrastructure auto-réparable qui pallie automatiquement aux problèmes de réseau, garantissant une expérience numérique unique aux télétravailleurs,

• Une nouvelle sécurité basée sur le “Machine Learning” : Prisma Access 2.0 intègre du “Machine Learning” pour prévenir les attaques 0-day en temps réel. Il l’utilise également pour analyser de gros volumes télémétriques afin de faire des recommandations de sécurité automatisées plus rapides que tout ce que pourraient proposer les équipes de sécurité.

• De nouvelles capacités de SWG (Secure Web Gateway) dans le cloud : Palo Alto Networks a ajouté un proxy explicite dans Prisma Access Cloud SWG pour que les clients puissent facilement migrer de leurs solutions antérieures basées sur du proxy à une plate-forme de sécurité entièrement disponible dans le cloud, sans avoir besoin de changer l’architecture réseau. Avec le temps, les clients peuvent alors passer à une méthode de connexion plus sécurisée via Prisma Access qui protège toutes les applications, quels que soient les ports et les protocoles et pas uniquement les applications Web.

• Le support de la plate-forme d’API CloudBlades : CloudBlades est une plate-forme pour l’intégration de services tiers dans la solution SASE (Secure Access Service Edge). Au sein de Prisma Access 2.0, CloudBlades permet d’intégrer facilement des services d’infrastructures et de sécurités tiers qualifiés, devenant le premier service de RBI (Remote Browser Insolation) des principaux éditeurs.

Prisma Access 2.0 ajoute également des capacités puissantes pour la sécurisation de l’IoT pour aider les entreprises à se protéger des menaces exploitants les objets connectés sans avoir à déployer de nouveaux capteurs ou matériels ainsi que CloudBlades pour simplifier l’intégration de services Cloud tiers en commençant par les services RBI.