Palo Alto Networks crée un groupe conseil en cybersécurité et intégre CORTEX XPANSE dans Prisma Cloud

avril 2021 par Marc Jacob

• La création d’une structure de conseil en cybersécurité qui sera dirigée par l’experte reconnue Wendi Whitmore (photo disponible ici) et dont vous trouverez tous les détails dans le communiqué ci-dessous.

• L’intégration de Cortex Xpanse Unmanaged Cloud dans Prisma Cloud (voir ici tous les détails) Ce qu’il faut retenir ci-dessous : Grâce à cette intégration, les entreprises peuvent découvrir et attribuer des actifs cloud de shadow IT avec Cortex Xpanse Unmanaged Cloud et les gérer dans Prisma Cloud pour une sécurité cloud complète et l’application des politiques.

Principales caractéristiques de l’intégration :

• Identifier les instances de cloud et de shadow IT non autorisées.

• Gagner en visibilité sur les ressources cloud, quel que soit le fournisseur de services cloud.

• Réduire le temps moyen de détection (MTTD) et le temps moyen de réponse (MTTR) en surveillant automatiquement les services exposés accidentellement s’exécutant sur des actifs cloud connectés à Internet.