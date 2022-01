Paessler signe un accord de collaboration avec les alliances LoRa® et Mioty

janvier 2022 par Marc Jacob

L’internet des objets crée à la fois de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités. Trois défis principaux se posent cependant dans presque tous les projets IoT :

• Les données mesurées doivent être transportées du capteur au serveur réseau dans le cloud - où elles sont analysées - souvent sur de longues distances et sans infrastructure câblée.

• Les chemins empruntés par les données doivent être codés, surveillés et sécurisés.

• Les données doivent être décodées, évaluées et affichées.

Alliance LoRa®

Pour répondre à ces exigences, la transmission de données via un réseau étendu à basse consommation (LPWAN) est une solution optimale dans des domaines d’application tels que la gestion des bâtiments, la logistique, l’agriculture ou la ville intelligente. De petits paquets de données sont transmis sur une distance relativement longue grâce à une consommation d’énergie minimale.

En tant que consortium international d’entreprises technologiques, l’Alliance LoRa® promeut l’utilisation de la technologie LPWAN pour établir des infrastructures communicantes et permettre la mise en œuvre de solutions IoT innovantes.

Alliance mioty

Avec mioty, l’Institut Fraunhofer a élevé la technologie LPWAN à un nouveau niveau. En plus de ses avantages traditionnels, la capacité de collecte de données de la technologie LPWAN a été augmentée et sa fiabilité renforcée. L’alliance Mioty rassemble des entreprises qui, en utilisant le protocole éponyme, créent des solutions innovantes IoT et IIoT qui peuvent servir, par exemple, pour le rétrofit dans l’environnement industriel, pour le monitoring de bâtiments, ou bien dans le domaine de l’agriculture ou de la ville intelligente.

Principaux avantages pour les utilisateurs

Désormais membre des deux alliances, Paessler va pouvoir combiner ses solutions de supervision avec les technologies LoRa et mioty afin d’offrir de nouveaux avantages à ses utilisateurs :

• Une surveillance simple et rentable des états et de la disponibilité au sein des environnements IoT

• Une vision claire des données, des systèmes d’alertes et des rapports d’activités sophistiqués, le support d’un large éventail de protocoles et de technologies

• Une mise en œuvre rapide et abordable grâce à une standardisation poussée