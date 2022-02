Paessler nomme Joachim Weber au poste de CTO

février 2022 par Marc Jacob

Paessler annonce la nomination de Joachim Weber au poste de CTO. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur à différents postes de direction au niveau européen, il rejoint l’entreprise pour soutenir sa croissance et poursuivre sa dynamique d’innovation.

Depuis 1997, Paessler fournit des solutions de supervision réseau à ses clients présents à travers le monde. A date, plus de 500 000 utilisateurs actifs, dans tous les secteurs, utilisent les solutions de Paessler pour surveiller, rationaliser et exploiter leurs infrastructures IT, OT et IoT. En tant que CTO, Joachim Weber dirigera l’équipe de développement en pleine expansion, supervisera les améliorations continues du portefeuille de produits et sera chargé de lancer de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités, ainsi que de nouvelles offres destinées aux clients.

Avant d’intégrer Paessler, Joachim Weber a passé près de 10 ans chez Trend Micro. Il occupait le poste de Vice-President Europe en charge des solutions techniques chez Trend Micro, après avoir été directeur technique Europe puis responsable du conseil technique au niveau mondial. A ce titre, il était en charge de tous les domaines techniques parmi lesquels l’avant-vente, l’après-vente, le conseil, la formation, le support et la gestion des produits. Par le passé, Joachim Weber a travaillé pendant près de 12 ans chez EMC Corporation et occupait en dernier lieu le poste de directeur des services mondiaux.

Paessler est une marque mondiale qui a établi des standards élevés en matière de surveillance informatique avec sa famille de produits PRTG. En tant que CTO, Joachim Weber aura pour mission de renforcer le leadership de Paessler et de l’étendre à d’autres domaines tels que l’industrie, la santé et l’IoT, en veillant toujours à garder la simplicité d’usage et les bénéfices clients au centre des prochains développements.

Les entreprises de toutes tailles doivent s’impliquer activement dans la réduction de leur empreinte carbone. Grâce aux solutions de Paessler, PME et grandes entreprises peuvent surveiller avec précision leurs infrastructures et devancer les problèmes. Elles s’assurent ainsi que ces dernières fonctionnent aussi efficacement que possible. L’expérience de Joachim Weber dans un grand nombre de secteurs renforce la capacité de Paessler à fournir des produits exceptionnels à toutes les entreprises.