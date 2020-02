Paessler lance PRTG Node-RED-Connector

février 2020 par Marc Jacob

Paessler AG annonce le lancement de PRTG Node-RED-Connector. Le connecteur Node-Red permet à PRTG d’offrir ses fonctionnalités avancées de supervision pour l’industrie et les environnements IIoT et IoT.

Le connecteur PRTG Node-RED est disponible à partir d’aujourd’hui en version BETA et permet à tous les professionnels de l’industrie et des environnements IIoT et IoT d’intégrer leurs équipements et processus dans PRTG Network Monitor. Le connecteur permet aux utilisateurs d’importer automatiquement les informations recueillies par Node-Red-Connector dans le logiciel PRTG Network Monitor, leur ouvrant la possibilité de superviser leurs environnements IoT et IIoT, et de rassembler les résultats avec leur supervision d’infrastructure IT si nécessaire.

Node-RED, développé par l’équipe Emerging Technology Services d’IBM, est un outil de programmation visuelle basé sur les flux avec une interface web, visant à connecter des équipements IoT et IIoT, des API et des services en ligne. Depuis 2016, Node-RED est devenu un projet open source.

Node-RED peut pré-traiter les données collectées et propose aux utilisateurs une analyse complète des données, tout en leur offrant la possibilité de transmettre les données à PRTG à l’aide du nouveau connecteur PRTG Node-RED, sans codage, en se basant uniquement sur l’interface intuitive de Node-RED. PRTG est l’une des solutions de supervision IT les plus populaires et reconnues, permettant à l’utilisateur de définir des niveaux de seuils et d’escalade pour être alertés, de créer des tableaux de bord et des cartes par glisser-déposer ou encore de publier des données de supervision dans des rapports. PRTG stocke les données dans l’intervalle de supervision d’origine, permettant de créer des rapports d’historiques basés sur des valeurs réelles non agrégées.

Le logiciel Node-RED permet aux utilisateurs de cliquer-glisser des nœuds, de les relier entre eux et de les intégrer au logiciel PRTG Network Monitor. Il propose une interface intuitive permettant aux intégrateurs sans compétences de codage de créer facilement une application fonctionnelle en quelques clics.

Les avantages de Node-RED :

• Réduit le temps nécessaire pour créer une application pleinement fonctionnelle et réduit les coûts

• Accessible à un large éventail d’utilisateurs, y compris ceux sans compétences de codage, ainsi qu’aux développeurs qui veulent gagner du temps

• La nature visuelle de l’outil logiciel aide les utilisateurs à voir facilement leur application et à en comprendre la logique

• Connexion directe et facile des protocoles de communication spécifiques à l’IoT et l’IIoT dans PRTG

Les avantages de PRTG :

• Solution de supervision IT mature et reconnue avec plus de 200 000 utilisateurs dans le monde

• Optimisé pour une facilité d’utilisation

• Ensemble complet de fonctionnalités de supervision

• Personnalisable et flexible

• Simple licence, prix abordable

• Rassemble l’IIoT, l’IoT et l’IT dans une seule solution, et même dans un seul tableau de bord