Paessler lance PRTG Enterprise Monitor

avril 2020 par Marc Jacob

Paessler AG annonce le lancement de PRTG Enterprise Monitor, destiné aux entreprises ayant besoin de superviser de grandes infrastructures IT et des milliers d’appareils.

Avec PRTG Enterprise Monitor, Paessler propose un modèle de licence par abonnement adapté aux grands environnements IT, définis par le nombre de capteurs déployés sur autant de serveurs et d’emplacements que nécessaire, à partir de 30 000 capteurs.

Chaque licence comprend la supervision des performances du réseau, de l’infrastructure, des applications, des bases de données, du stockage, des environnements virtuels ainsi que des infrastructures médicales, des ateliers de production ou des configurations IoT. La fonction de reprise d’activité et les moteurs d’interrogation illimités sont également inclus.

Ce modèle permet aux équipes IT des grandes entreprises, souvent responsables de plusieurs centres de données, bureaux, filiales et magasins, d’établir une vue centralisée de l’ensemble de leur infrastructure avec une seule solution et sans avoir besoin de modules ou d’extensions supplémentaires.

PRTG Enterprise Monitor inclut ITOps Boards, conçu avec Martello Technologies, qui vient renforcer les possibilités de configuration de PRTG, avec une vue d’ensemble orientée vers les services, le tout sur plusieurs serveurs PRTG. Cela permet de réduire nettement les notifications d’alertes et ajoute des analyses avancées, ainsi que la supervision et le reporting de l’ensemble des SLA (Service Level Agreement). En détail, voici les apports de cet outil :

Tableaux de bord multi-serveurs

ITOps Board affiche les données d’un ou plusieurs serveurs PRTG en temps réel dans des tableaux de bord faciles à créer, basés sur les services et adaptés aux besoins de chaque membre de l’équipe IT.

Supervision des services métiers

ITOps Board rassemble les alertes et les notifications d’un ou plusieurs serveurs PRTG et les met en corrélation par services métiers, offrant ainsi une vue d’ensemble orientée services.

Gestion automatisée des alertes

Basé sur les services métiers, ITOps Board filtre et rassemble les alertes, réduisant et concentrant les notifications sur ce qui compte vraiment.

Modélisation et supervision des SLA

ITOps Board définit des SLO (Service Level Objectives) pour chaque service métier défini. Sur la base de ces paramètres SLO, il calcule et affiche les performances et la disponibilité requises par les SLA. Il envoie des alertes avant qu’un SLA ne soit dépassé, donnant aux équipes IT le temps de réagir et de rectifier, évitant ainsi une violation sérieuse du SLA.

Au-delà d’ITOps Board et des fonctionnalités déjà existantes pour les grandes entreprises telles que les capteurs pour les appareils NetApp, Cisco ou HPE, Paessler a implémenté de nouveaux capteurs Nutanix en février et ajouté de nombreuses autres fonctionnalités à la feuille de route de PRTG Enterprise Monitor, afin de répondre aux besoins des équipes IT pour leurs grands environnements.

Paessler s’est imposé comme un leader de la supervision IT et les entreprises de toutes tailles, des PME aux grandes entreprises, bénéficient de la simplicité de la solution de supervision unifiée PRTG Network Monitor de Paessler. Avec plus de 200 000 administrateurs IT dans plus de 170 pays utilisant actuellement PRTG, le lancement de PRTG Enterprise Monitor est une nouvelle étape logique pour Paessler.