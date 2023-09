Paessler gibt Übernahme des Schweizer Technologieunternehmens ITPS AG bekannt

September 2023 von Marc Jacob

Paessler AG verkündet die erfolgreiche Akquisition der ITPS Group, mit Niederlassungen in der Schweiz, Tschechien, Rumänien sowie Geschäftsaktivitäten in Indien. Diese strategische Entwicklung erfolgt im Vorfeld der IT-SA 2023 und markiert einen weiteren Schritt in Paesslers Ambition, seinen Kunden ein diversifiziertes Angebot an individuellen Features für jede Infrastruktur und Monitoring-Zielsetzung zu bieten.

ITPS, bekannt durch den Vertrieb seiner Softwareprodukte unter dem Markennamen CORP-IT, hat sich in der IT-Branche durch innovative Lösungen etabliert. Mit Sitz in Frauenfeld, Schweiz, wurde das Unternehmen von Thomas Wächter, einem Unternehmer mit deutschen Wurzeln aus Baden, gegründet. Vor dieser strategischen Entwicklung war ITPS bereits viele Jahre ein geschätzter Paessler Alliance Partner & Paessler Gold Partner.

Drei der zentralen Produkte von ITPS, die nun unter dem Dach von Paessler unter neuen Namen weiterentwickelt und vertrieben werden, sind:

PRTG SLA Reporter: Verbesserte Berichtsfunktionen für Service Level Agreements (SLA), basierend auf historischen Status-Daten zeichnet diese Erweiterung für PRTG aus. Kunden profitieren von der Erstellung granularer SLA-Berichte, die Uptime/Downtime-Werte sowie tiefere Ursachen für Ausfälle aufzeigen können. Die Daten werden in einer MS SQL-Datenbank gespeichert, was die Integration mit Drittanbieter-Tools erleichtert. Stakeholder können einfach und effizient über die SLA-Konformität informiert werden. Damit ist PRTG SLA Reporter das ideale Tool, um die nativen Berichtsfunktionen in PRTG zu erweitern oder spezielle Anforderungen an SLA-Berichte zu erfüllen.

PRTG Data Exporter: Diese Erweiterung ist eine Desktop-Anwendung, die es ermöglicht, noch besser mit metrischen Überwachungsdaten aus PRTG zu arbeiten und diese in ein Datenbankmanagement-System zu integrieren. Kunden können Daten aus mehreren PRTG Servern in einer Datenbank kombinieren und diese Daten ohne API direkt über die Datenbank für externe Tools zugänglich machen. Die Anwendung unterstützt MS SQL und MySQL und ermöglicht die Integration mit Tools wie Microsoft Power BI oder Grafana. Somit ist PRTG Data Exporter die ideale Ergänzung für alle Nutzer, die ihre eigenen Analyse-Tools anbinden möchten, oder denen es wichtig ist, mit eigenen Reporting-Tools maßgeschneiderte Berichte zu erzeugen.

PRTG Database Observer: Diese Produkterweiterung ergänzt die Datenbanküberwachungsfähigkeiten von PRTG um neue Datenbanktypen, wie etwa SAP HANA und IBM DB2. Sie ermöglicht eine detaillierte Überwachung weiterer relationaler Datenbanksysteme und bietet vordefinierte SQL-Abfragen von Datenbankexperten. Nutzer können Abfragen einfach verwalten und in einer speziellen Windows-Anwendung testen. Die Überwachung kritischer Datenbank-Metriken hilft dabei, eine stets optimale Performance und Benutzererfahrung zu gewährleisten. PRTG Database Observer ist das ideale Tool, um die Werte im Auge zu behalten, die für geschäftsrelevante Prozesse entscheidend sind.