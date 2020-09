Paessler ajoute 5 nouveaux types de capteurs à sa solution de supervision PRTG Network Monitor

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Paessler annonce la disponibilité de la version 20.3.61 de PRTG Network Monitor. En plus des correctifs et améliorations, cette version ajoute 5 nouveaux types de capteurs natifs permettant d’étendre les possibilités de supervision de l’infrastructure IT de l’entreprise.

Les nouveaux capteurs ajoutés à PRTG Network Monitor sont dédiés à la supervision de l’état du service de la suite Microsoft 365 et du logiciel de visioconférence Zoom, des plateformes de stockage Unity de Dell EMC et à la fonction Subscribe du protocole MQTT.

Capteurs Microsoft 365 Service Status (+ Advanced)

PRTG 20.3.61 comprend deux nouveaux types de capteurs pour la supervision de Microsoft 365 (anciennement Office 365).

Le capteur Microsoft 365 Service Status permet de surveiller d’un coup d’œil le statut global de tous les services de Microsoft 365 et de pouvoir ainsi intervenir immédiatement avant que le flux d’activité de toute l’entreprise ne soit affecté en cas de problème. Le capteur permet de connaître le nombre total de services opérationnels, dégradés, interrompus ou en état d’alerte.

Le capteur Microsoft 365 Service Status Advanced permet quant à lui de surveiller le statut détaillé de tous les produits et applications spécifiques du service Microsoft 365 auxquels l’entreprise est abonnée, tels que Microsoft Teams, Exchange Online, Skype for Business, OneDrive for Business ou Planner. Il est ainsi possible de définir individuellement chaque service que l’on souhaite surveiller en ajoutant un capteur.

Capteur Zoom Service Status

Particulièrement adapté à une année 2020 inhabituelle avec sa pandémie, ses confinements et une culture croissante du télétravail, le service Zoom a désormais un nouveau capteur dédié dans la dernière version de PRTG.

Le capteur Zoom Service Status permet de surveiller chaque service de Zoom, en affichant les statuts de fonctionnement des services et les messages d’erreur si un problème survient.

Capteur MQTT Subscribe Custom

PRTG poursuit également son développement dans le domaine de l’IoT Industriel (IIoT) avec la disponibilité d’un troisième capteur MQTT.

Le capteur MQTT Subscribe Custom souscrit à un topic MQTT et supervise les valeurs renvoyées, permettant ainsi d’afficher jusqu’à cinq valeurs numériques à partir des données JSON reçues.

Capteur Dell EMC Unity Storage LUN v2

Le nouveau capteur Dell EMC Unity Storage LUN v2 supporte les versions 5 et plus de l’API REST Unity que le capteur REST Dell EMC LUN BETA ne prend pas en charge.

Le capteur supervise un LUN (numéro d’unité logique) sur un système de stockage Dell EMC Unity et indique son état de santé et autres métriques d’espace.

La nouvelle version de PRTG s’accompagne également d’autres changements notables.

Le capteur Core Health qui supervise l’état du serveur central de PRTG est désormais équipé de trois nouveaux canaux. Ceux-ci indiquent le nombre de notifications en attente d’envoi, le nombre d’objets de statut et le nombre de messages de sonde par seconde. Il est maintenant possible de voir si la découverte automatique d’un équipement se trouve dans la file d’attente dans l’arborescence des appareils. Dans ce cas, l’équipement affichera le message « Découverte Automatique en attente » lorsque par exemple des découvertes automatiques sont déjà en cours d’exécution sur 10 autres appareils en même temps.

Enfin, il est également possible de tester la configuration d’un serveur relais SMTP optionnel de secours dans les paramètres d’envoi de notifications. PRTG essaiera ainsi d’envoyer un email de test aux deux serveurs relais SMTP.