Paessler AG acquiert la société suisse ITPS AG

septembre 2023 par Marc Jacob

Paessler AG a finalisé l’acquisition d’ITPS Group, ainsi que de ses filiales en Suisse, en République tchèque et en Roumanie, et de ses activités commerciales en Inde. A l’approche du salon IT-SA 2023, cette acquisition stratégique marque une nouvelle étape dans l’ambition de Paessler d’offrir à ses clients une gamme diversifiée de fonctionnalités individuelles pour tout objectif d’infrastructure et de surveillance.

La société ITPS, connue pour ses solutions logiciels CORP-IT, s’est imposée dans l’industrie informatique grâce à des solutions innovantes. Basée à Frauenfeld, en Suisse, ITPS a été pendant de nombreuses années un partenaire stratégique au sein de Paessler Alliance et un partenaire Gold depuis des années.

Trois solutions centrales d’ITPS sont désormais développées et commercialisées sous la marque Paessler sous de nouveaux noms, à savoir :

• PRTG SLA Reporter : Cette extension de PRTG se caractérise par des capacités de reporting améliorées pour les accords de niveau de service (SLA), basées sur des données d’état historiques. Les clients bénéficient de rapports granulaires sur les accords de niveau de service, qui peuvent indiquer les valeurs de temps de fonctionnement et de temps d’arrêt, ainsi que les causes premières à l’origine des pannes. Ces informations sont stockées dans une base de données MS SQL, ce qui facilite l’intégration avec des outils tiers. Les parties prenantes peuvent être facilement et efficacement informées de la conformité des SLA. PRTG SLA Reporter est donc l’outil idéal pour étendre les fonctionnalités de reporting incluses dans PRTG ou pour répondre à des besoins spécifiques en matière de reporting SLA.

• PRTG Data Exporter : cette extension permet d’optimiser l’usage qui est fait des données de surveillance métriques de PRTG et de les intégrer au sein d’un système de gestion de base de données. Les clients peuvent combiner les données issues de plusieurs serveurs PRTG au sein d’une même base de données et les rendre accessibles à des outils externes (directement via la base de données, sans API). PRTG Data Exporter prend en charge MS SQL et MySQL et permet l’intégration avec des outils tels que Microsoft Power BI ou Grafana. C’est le complément idéal pour tous les utilisateurs qui souhaitent connecter leurs outils d’analyse ou générer des rapports avec leurs propres outils de reporting.

• PRTG Database Observer : Cette troisième extension ajoute de nouveaux types de bases de données, telles que SAP HANA et IBM DB2, à la liste des bases surveillées par PRTG. Elle permet de surveiller en détail d’autres systèmes de bases de données relationnelles et fournit des requêtes SQL prédéfinies par des experts. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement gérer les requêtes et les tester dans une application Windows dédiée. La surveillance des paramètres critiques de ces bases assure des performances et une expérience utilisateur optimisées à tout moment. PRTG Database Observer est u n outil pour garder un œil sur les valeurs critiques des processus métier.

A partir du 4e trimestre de l’année 2023, les produits ITPS seront commercialisés sous la marque Paessler, et viendront ainsi poursuivre la diversification du portefeuille de solution de surveillance IT, OT et IoT de l’entreprise.