PacketFabric étend ses services SDN en Europe via Colt On Demand

février 2021 par Marc Jacob

Les clients de PacketFabric peuvent désormais créer en quelques minutes une connectivité cloud hybride et backbone privée, sécurisée et à faible latence, grâce à une interconnexion avec Colt définie par logiciel et basée sur une API. La plateforme On Demand de Colt s’appuie sur le réseau Colt IQ, qui couvre plus de 29 000 bâtiments en réseau et 900 data centres à travers le monde. Elle permettra d’accroître considérablement la portée de la plateforme NaaS ultra moderne de PacketFabric dans toute l’Europe. Grâce à cette intégration, les entreprises clientes de PacketFabric pourront bénéficier d’une véritable expérience SDN, qui permet de fournir des services en temps réel via un portail. Une plus grande souplesse pour le paysage commercial actuel, qui évolue rapidement.

Le réseau Colt IQ relie les data centres des plus grands hubs commerciaux d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. La plateforme Network-as-a-Service de PacketFabric orchestre et garantit la connectivité entre les installations de colocation et le could et offre une interconnexion de réseaux privés.

PacketFabric a récemment reçu la distinction « 2020 Fierce Telecom Innovation Award for Cloud Services » (Innovateur Telecom de pointe pour les services cloud en 2020), et « Cool Vendor in Enhanced Internet Services and Cloud Connectivity » (Fournisseur en vogue de services Internet améliorés et de connectivité cloud) attribuée par Gartner. La société a aussi été sélectionnée par CRN parmi les « 10 Hottest Networking Startups in 2020 » (10 startups de réseautage les plus dynamiques de 2020).