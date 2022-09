PROGRAMME DE LA 13E EDITION DES GSDAYS 22 NOVEMBRE 2022

septembre 2022 par Marc Jacob

Voici le programme* de la 13ème édition des GS Days, Journées Francophones de la Sécurité de l’Information, qui se tiendra le 22 novembre 2022 à l’Espace Saint-Martin, Paris 3ème.

8h30 - 9h : Accueil et petit déjeuner

Conférence Plénière : RETOUR VERS LE FUTUR, Quelles bonnes pratiques de sécurité doivent-elles être mises en œuvre pour améliorer le niveau de sécurité des organisations »

Table ronde avec 3 RSSI et un expert de l’ANSSI

10h30 - 11h : Pause café

11h – 11h50

Sécurité informatique, est-ce une obligation de moyens ou de résultat ? Catégorie : Juridique Maitre Olivier ITEANU, Avocat à la Cour, Chargé d’enseignement aux Universités de Paris I Sorbonne et Paris Orsay (Paris XI), M2 droit du numérique, administrations et entreprises et M2 droit des activités spatiales et des télécoms.

OWASP Mobile Top 10 (SALLE KARNAK - RDC)

Catégorie : Technique

Zakaria BRAHIMI, Consultant sécurité/Pentester, Verizon

11h55 – 12h45

Tester la crise cyber de bout en bout en impliquant réellement les équipes techniques, c’est possible ?

Catégorie : Technique, Organisationnelle

Julie Grassin, Responsable de l’offre Résilience – Harmonie Technologie

La sécurité du SD-WAN : le cas Cisco

Catégorie : Technique

Julien Legras : Responsable adjoint de l’équipe pentest à Synacktiv

12h45 - 14h15 : Déjeuner assis

14h15 – 15h05

Cyber Threat Intelligence : connaître ses adversaires pour mieux se protéger Comment se protéger et lutter contre des attaques informatiques sans connaître et comprendre les menaces cyber ?

Catégorie : Technique, Organisationnelle

Nicolas CAPRONI , responsable de l’équipe Threat & Detection Research chez SEKOIA.IO

15h10 – 16h

Les firewalls ont-ils encore un intérêt ? Catégorie : Technique MILLOUX Cédric, Solutions Consultant chez GTT Communications

« CMMC 2.0 arme de guerre économique ou nouvelle table de la loi ? » Catégorie : organisationnelle

BOURRA Dominique, Professeur à l’Ecole de Guerre Economique et Formateur

16h - 16h30 : Pause café

16h30 – 17h20

Démonstrations de l’ARCSI

La souveraineté dans le Cloud par le chiffrement tierce-partie Catégorie : Technique

Jérémie RODON, Cloud Architect, Devoteam|Revolve

17h25 – 17h45 : La Cyber-Assurance en question Etienne Busnel, Directeur des Systèmes d’Informations deBESSE, Emmanuel Garnier, RSSI et Président du Club 27001 Animé par Lumena Duluc, Déléguée Générale du CLUSIF

17h45 - 19h : Cocktail de clôture

Pour cette 13ème édition, plusieurs démonstrations techniques (15 min) seront également au programme (SALLE DENDÉRAH - 3ème étage) :

Lors de cet évènement, vous pourrez également rencontrer nos sponsors et partenaires :

ServiceNow, Patrowl, Allentis, Sosafe, Pentera, Illumio, HS2, Bsecure, Sans Institute, Digital Shadows, BlueFile, Query Informatique, Vade, Wallix, Cybermalveillance.fr, Harfanglab, Olfeo et Stormshield.

ANSSI - LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC

AFCDP - ARCSI - CEFCYS - CESIN - CIGREF - CLUB 27001 - CLUB R2GS - CLUSIF - CLUSIR NORD DE FRANCE- FIEEC - FORUM ATENA - ISSA FRANCE - MEDEF HAUTS-DE-SEINE - OSSIR - OWASP

SECURITY DEFENSE Business Review

INSCRIPTION :

Pour vous inscrire, rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.gsdays.fr/Inscription-2...

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : 22 novembre 2022 - 8h30 – 19h

Lieu : ESPACE SAINT-MARTIN

199 bis, rue Saint-Martin - PARIS 3ème

Pour s’y rendre : http://www.espacesaintmartin.com/fr...

Renseignements : www.gsdays.fr

Marc Brami

Tél. : 01 40 92 05 55

e-mail : marc.jacob@globalsecuritymag.com ou

*Programme prévisionnel au 1er septembre 2022, sous réserve de modifications de la part de l’organisation