PNY Technologies annonce une nouvelle gamme d’équipement de stockage pour l’IA

mai 2021 par Marc Jacob

Le supercalculateur NVIDIA DGX A100 a fourni aux organisations et aux institutions de recherche une nouvelle capacité, et à mesure que ces projets se sont développés, le nombre de petits clusters de NVIDIA DGX a augmenté. Ceci générant à son tour une demande encore plus importante en termes de système de stockage.

Alors que de nombreux fournisseurs de stockage se sont empressés de développer des solutions pour les super-pods de plusieurs pétaoctets, PNY s’est concentré sur une solution pour le client moyen. En collaboration avec une équipe de stockage dédiée pour chaque logiciel, PNY a mis au point une solution sur mesure axée uniquement sur les caractéristiques clés de NVIDIA, telles que HDR/200Gbe et GPUDirect, à partir de 30 To. Les solutions sont conçues pour être abordables pour les nouveaux projets, tout en offrant des performances HDR/200Gbe complètes. Le modèle 1U est extensible jusqu’à 150 To et le modèle 2U jusqu’à 360 To, avec des boîtiers d’extension 1U / 2U en option si les projets évoluent.

Le modèle 1U a été conçu pour le marché en pleine croissance des POD / Edge, où un stockage ultra-rapide est nécessaire pour l’inférence, mais où le coût et l’espace sont critiques.

La solution est actuellement unique à PNY et, bien que son objectif premier soit le prix, les performances et la facilité d’utilisation, des fonctions supplémentaires sont en cours de développement pour aider à unifier le PNY POD complet (par exemple, la surveillance complète de NVIDIA) et faire face aux défis croissants auxquels sont confrontées les solutions isolées et basées sur la périphérie ; non seulement le stockage PNY se surveillera lui-même, mais il surveillera également le NVIDIA DGX et le commutateur Mellanox, créant un chemin de support unifié unique pour les partenaires de solution afin de fournir une surveillance à distance complète.