PLUS INTELLIGENT, RAPIDE, SÉCURISÉ ET EXTRÊMEMENT POLYVALENT : LA DERNIÈRE MISE À NIVEAU DU TOUGHBOOK 55

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

L’ordinateur portable durci et modulaire de référence profite d’une amélioration des performances, de la connectivité et de la sécurité.

Panasonic présente aujourd’hui la dernière version de son ordinateur portable TOUGHBOOK 55 dont la polyvalence reste inchangée, mais qui bénéficie d’une amélioration des performances, de la connectivité et de la sécurité. Lorsqu’il a été lancé en 2019, le TOUGHBOOK 55 établissait une nouvelle référence en matière d’informatique mobile en permettant pour la première fois aux utilisateurs de personnaliser leur terminal pour différentes tâches lorsqu’ils sont sur le terrain. Le dernier TOUGHBOOK 55 conserve cette approche modulaire et est équipé des dernières technologies parfaitement adaptées aux utilisateurs du secteur de la maintenance,de l’automobile, des services d’urgence et de la sécurité.

Afin de bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de fiabilité des communications en déplacement, la seconde génération d’ordinateur portable standard durci dispose d’une connectivité améliorée avec l’eSim ainsi que l’option 4G pour proposer la double carte SIM. Une connectivité WiFi (Intel® Wireless 6 AX201) et Bluetooth 5.1 dernier cri ainsi que la prise en charge de ThunderboltTM 4 comptent parmi d’autres optimisations de communication pour pérenniser le terminal mis à niveau.

Par ailleurs, l’ajout du processeur Intel® CoreTM i5-1145G7 de 11e génération disposant de la technologie Intel vPro® permet d’augmenter les performances jusqu’à 19 % pour les applications gourmandes comme la CAO. L’espace de stockage a lui aussi été amélioré avec un SSD NVMe OPAL capable d’autocrypter les données en temps réel, ce qui permet de libérer des capacités de calcul en plus de renforcer la confidentialité de l’information pour les secteurs où elle s’avère essentielle, tels que les services d’urgence, les équipes de sécurité et les forces militaires. Pour accroître encore davantage la sécurité du terminal, ce dernier est aussi équipé de la technologie PC Secured-Core Microsoft.

Une approche modulaire polyvalente

Le TOUGHBOOK 55 permet aux utilisateurs d’optimiser les performances graphiques avec la prise en charge de la technologie graphique Intel® Iris® Xe[1]. Ils peuvent aussi configurer le terminal en déplacement pour l’adapter aux besoins de leur secteur d’activité et satisfaire différentes exigences en fonction de la tâche à réaliser. Il est également possible d’ajouter un lecteur de cartes à puce, des capacités de stockage ou encore un lecteur DVD/Blu-Ray en un clin d’œil grâce à l’intégration sur la baie universelle TOUGHBOOK. En outre, un logement d’extension a été placé sur l’avant du produit pour assurer l’intégration rapide d’un lecteur d’empreintes digitales, HF-RFID ou de cartes à puce, ou bien encore d’une seconde batterie. Tous les périphériques compatibles avec la première génération de TOUGHBOOK 55 le sont aussi avec le nouveau terminal pour des raisons de développement durable et de rentabilité.

Sa conception légère (2,08 kg) et mince (32,8 mm) ainsi que sa poignée extrêmement ergonomique font du TOUGHBOOK 55 un compagnon idéal en déplacement. Il bénéficie en outre d’un indice de protection IP 53 amélioré contre la poussière et les éclaboussures et d’une résistance contre les chutes allant jusqu’à 91 cm.* Il fonctionne sans problème au sein d’une plage de températures allant de -29 °C à +60 °C*.

Avec une autonomie de la batterie allant jusqu’à 19 heures et une extension des capacités atteignant 38 heures grâce à une seconde batterie échangeable à chaud, le TOUGHBOOK 55 dispose d’une longue durée de fonctionnement en plus de ses autres avantages.