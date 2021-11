PIXID et ARIADNEXT annoncent leur partenariat pour renforcer la confiance numérique dans la relation recruteurs / candidats

PIXID et ARIADNEXT annoncent leur partenariat pour renforcer la confiance numérique dans la relation recruteurs / candidats

novembre 2021 par Marc Jacob

PIXID, acteur de référence et solution de recrutement et de gestion de l’intérim, et ARIADNEXT, fournisseur européen de solutions d’identification s’associent pour simplifier la vérification à distance des documents d’identité et documents officiels des candidats par les services RH.

« Know Your Candidate » (KYC), une tendance émergente sur le marché du recrutement

Le processus KYC - pour Know Your Customer - est une étape mise en place il y a quelques années suite à des exigences réglementaires européennes dans les secteurs financiers, bancaires et jeux d’argent en ligne. Le KYC consiste à vérifier l’identité de l’interlocuteur au moment de l’entrée en relation, qu’elle soit commerciale ou contractuelle. Aujourd’hui de plus en plus intégré voire réglementé dans certains secteurs d’activité, le recours à ce procédé visant à lutter contre la fraude a été accentué notamment par l’accélération, en raison de la crise sanitaire, de la transformation digitale des besoins de protection contre les risques inhérents à celle-ci. Ainsi, l’identification à distance est en train de devenir une condition essentielle à l’entrée en relation numérique Les RH ne font pas exception : on parle de Know Your Candidates/Employee (KYC/E). Les recruteurs doivent s’assurer de l’identité des candidats et ainsi éviter les fraudes et autres usurpations d’identité, d’autant plus dans un contexte de généralisation du télétravail avec de potentiels recrutements à distance et, donc, des vérifications d’identité également à distance. Ce procédé est aussi et surtout une obligation réglementaire (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006) qui demande aux entreprises de vérifier la situation administrative des candidats au moment de l’embauche. Ainsi, la vérification de leurs documents d’identité est obligatoire dans le cadre de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), où ces documents sont transmis auprès de l’Ursaaf. Cette étape, réalisée de visu par les services de recrutements jusqu’à il y a peu, peut à présent se faire en ligne, à distance.

Une expertise instantanée des documents d’identité

L’étape de vérification des pièces d’identité à distance d’ARIADNEXT embarquée sur la plateforme de recrutement de PIXID est entièrement digitalisée et apporte toutes les garanties et la confiance nécessaires à l’embauche, à la fois pour les entreprises et agences de travail temporaire et les candidats. Durant le parcours d’onboarding, les candidats prennent en photo leurs documents d’identité en toute sécurité. La solution ARIADNEXT, fondée sur l’Intelligence Artificielle (IA), effectue ensuite de nombreux contrôles et délivre un verdict aux recruteurs qui, selon leur analyse, poursuivent (ou pas) le processus de recrutement. Tous les documents d’identité (CNI, passeport, carte de résident, carte de ressortissant, carte de séjour, certificat ADR - formation de conducteur, justificatif de domicile et RIB) peuvent ainsi être vérifiés. En résulte pour le candidat, un parcours digital simple, fluide et sécurisé (protection des données / RGPD) et une gestion documentaire allégée en temps et en coût pour les entreprises et agences de travail temporaire. Une innovation nécessaire pour une meilleure gestion des recrutements Cette nouvelle collaboration dans l’écosystème « RH Tech » illustre le dynamisme du secteur. Plus de 150 000 entreprises, au sein de 400 réseaux de travail temporaire pourront ainsi bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité directement via la plateforme PIXID.

Pour PIXID, il s’agit d’offrir l’accès aux dernières innovations du marché pour plus de performance RH ; et pour ARIADNEXT, de répondre à l’évolution de nouveaux besoins dans le secteur RH. Mais surtout, cette collaboration témoigne de la place de l’innovation digitale dans l’amélioration des processus de recrutements et des outils de gestion RH.