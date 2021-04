PA Consulting classe Nokia numéro 1 pour les brevets 5G

avril 2021 par Nokia

Nokia avait déjà été classé en première position dans leur précédente étude publiée en 2019. Le cabinet d’analystes a mené sa propre analyse technique du paysage des brevets 5G, en cherchant à savoir si les brevets sont réellement essentiels à la norme 5G, au lieu de s’appuyer sur les chiffres bruts de déclaration des détenteurs de brevets.

Le portefeuille de brevets de Nokia s’appuie sur plus de 130 milliards d’euros investis en R&D depuis 2000 et se compose d’environ 20 000 familles de brevets, dont plus de 3 500 familles de brevets déclarées essentielles à la 5G.

Nokia met ses inventions au service des normes ouvertes en échange du droit de les concéder sous licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND - Fair, Reasonable And Non-Discriminatory-). Les entreprises peuvent obtenir une licence pour ces technologies et les utiliser sans avoir à consentir d’importants investissements dans la recherche et le développement.