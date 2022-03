Oxidia-Cloud : l’hébergement sur mesure accessible à tous

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Pour exister, les entreprises doivent aujourd’hui s’appuyer sur le numérique : elles ont besoin de serveurs pour héberger leurs données en toute sécurité, de sites web pour augmenter leur notoriété et de systèmes de télécommunication VoIP pour être facilement joignables. C’est pour les accompagner dans la mise en place et le développement de leur infrastructure qu’Oxidia-Cloud a vu le jour.

Oxidia-Cloud est un prestataire qui propose des services d’hébergement aux particuliers, TPE, PME, administrations, associations et grands comptes. Il leur offre un accompagnement personnalisé qui leur permet de développer et de mettre en production l’infrastructure de leur projet ou de leur entreprise. Créé en avril 2021 par deux étudiants passionnés, Oxidia-Cloud dispose de sa propre infrastructure à Paris, ce qui garantit une haute qualité de service à ses clients.

Les fondateurs d’Oxidia-Cloud travaillent sur les projets de leurs clients dans un mode collaboratif et étudient leurs besoins afin de leur proposer une offre sur mesure, réellement adaptée à leurs besoins.

Zoom sur les six solutions d’Oxidia-Cloud

Housing. Oxidia-Cloud accompagne ses clients dans leurs projets d’infrastructure en leur proposant un hébergement physique en datacenter du simple au U (1U) à la baie complète. Les machines fonctionnent grâce à une alimentation électrique redondée et ondulée, profitent d’une connexion réseau 1 Gbps illimitée et de la climatisation N+N. Les clients d’Oxidia-Cloud peuvent accéder physiquement à leur machine sur rendez-vous. La startup offre également un service « Hand & Eyes », grâce auquel ses clients peuvent guider en direct par téléphone un technicien qui intervient sur leurs équipements. Peu coûteuse (à partir de 55,9 € par mois), cette offre permet aux entreprises de maîtriser leur infrastructure de A à Z.

Serveurs dédiés. Les contrats locatifs d’Oxidia-Cloud permettent à ses clients de mettre leur infrastructure en production, en optant pour une location courte durée ou en payant leur propre serveur en plusieurs fois. C’est une exclusivité sur le marché en termes de contrats locatifs. Un client peut louer le serveur dédié selon le temps souhaité puis, à la fin, si ce dernier est éligible à l’option d’achat, acheter le serveur pour 15 € supplémentaire. Plusieurs options sont disponibles : interventions au datacenter sous 24 heures, IPv4 failover dès 2,5 € par mois et possibilité d’ajouter de la ram et du stockage.

Standard VoIP. Le service VoIP d’Oxidia-Cloud est un vrai standard téléphonique qui comprend un numéro de téléphone unique et tous les outils nécessaires à la gestion des lignes. Il permet, notamment, d’être joignable depuis un mobile grâce à des applications « Softphone », ou depuis un bureau avec des équipements fixes. Serveurs Privés Virtuels (NVMe). Les offres VPS d’Oxidia-Cloud s’adaptent aux besoins de ses clients, leur permettant d’héberger un projet ou une partie de leur infrastructure. Ses atouts : une protection anti-ddos L7 extrêmement performante, la redondance électrique et réseau, 1 Gbits de bande passante et des disques durs NVMe.

Hébergement web. Avec ce service d’hébergement de sites web, les clients d’Oxidia-Cloud profitent d’un panel de gestion Plesk qui les rendent autonomes dans l’utilisation de leurs outils. Revendeur web. L’offre revendeur web Plesk s’adresse aux hébergeurs qui souhaitent proposer de l’hébergement web et aux responsables de projet qui veulent héberger différents sites web au sein d’un seul panel de gestion.

Les forces d’Oxidia-Cloud

La relation client. Oxidia-Cloud ne considère pas ses clients comme des numéros, mais comme des partenaires avec qui la startup souhaite collaborer sur le long terme. Elle entretient une relation de confiance avec eux en mettant à leur disposition un gestionnaire de compte dédié et un support technique disponible 24/7, avec réponse sous 15 minutes.

Le SLA : un véritable engagement. Oxidia-Cloud garantit des prestations de qualité en respectant en tout point le service-level agreement (SLA), c’est-à-dire le contrat passé avec ses clients. Les interventions techniques sont réalisées en moins d’une heure. L’infrastructure et le réseau sont supervisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le Network Operations Center d’Oxidia Cloud.

Une maîtrise totale de l’infrastructure. La société gère entièrement son infrastructure, située dans un datacenter parisien et ses équipements de télécommunication. Elle dispose de son propre réseau, d’une capacité de 10 Gbps. Grâce à la redondance électrique-réseau, elle garantit une grande disponibilité de service.

Des données sécurisées. Aucun service n’est sous-traité. Ainsi, les données clients ne circulent pas entre plusieurs prestataires, ce qui est un gage de sécurité. Des produits sur mesure. Oxidia-Cloud propose des solutions personnalisées à ses clients. La société développe ses propres interfaces de gestion pour permettre à ses utilisateurs de gérer leurs services de façon simple et intuitive.