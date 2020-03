Oxibox se mobilise pour aider les entreprises pendant la crise sanitaire

mars 2020 par Marc Jacob

La plupart n’ont pas pu anticiper cette situation exceptionnelle et la subissent. Outre la difficulté de déployer des outils collaboratifs dans des temps records, la plupart des salariés en home office utilisent des postes nomades ou des ordinateurs personnels sans protection de leurs données et/ou de leurs connexions.

Pour aider les entreprises à faire face à cette situation inédite, Oxibox offre pendant 3 mois la protection des postes nomades, installation incluse. L’installation est immédiate et se fait intégralement sans déplacement.

Cette solution « plug-and-protect » est compatible tous OS et inclut les services cloud. Elle permet de sécuriser sans attendre, les données des postes à distance, pour parer aux attaques qui tirent d’ores et déjà parti de la crise. Les équipes d’Oxibox sont à disposition des utilisateurs et partenaires pour les accompagner dans cette situation d’urgence et assurer leur continuité d’activité.