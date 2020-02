Oxeva lance son offre big data grâce à Pure Storage

février 2020 par Marc Jacob

Pure Storage annonce qu’Oxeva, fournisseur de solutions d’hébergement infogéré, a choisi FlashBlade pour soutenir son offre big data pour ses clients. Grâce aux performances de la solution, les clients d’Oxeva n’ont plus à se préoccuper des problèmes de stockage et bénéficient d’une continuité de service maximale. Grâce au temps ainsi économisé sur le stockage, sa gestion et sa maintenance, les clients d’Oxeva peuvent maintenant se concentrer sur des activités comme le développement et l’innovation tout en gagnant en efficacité au quotidien.

Créée en 2005, Oxeva, qui compte parmi ses clients Le Slip Français et Direct Optic, propose des solutions d’hébergement infogéré et s’appuie sur trois datacenters en région parisienne. Dans le cadre du lancement de sa solution d’hébergement big data, Oxeva avait besoin d’une solution efficace pour gérer les importants volumes de données et garantir une qualité de service élevée à ses clients. Après un POC intensif de trois mois, l’entreprise a choisi FlashBlade.

"FlashBlade est une technologie qui n’existe nulle part ailleurs, c’est la seule capable d’adresser le type de besoins auquel nous faisions face" déclare Gabriel Barazer, Directeur technique et cofondateur d’Oxeva. "Avec Pure, le stockage n’est plus un élément préoccupant pour nos clients finaux, ils savent qu’il fonctionne très bien. Certains de nos clients, qui n’osaient jusque-là pas abandonner les traitements périodiques et passer le cap du temps réel, se sont enfin décidé à sauter le pas grâce aux grandes performances et à la constance de FlashBlade".

Parmi les avantages de la solution, l’entreprise a été particulièrement séduite par ses capacités d’évolutivité et d’automatisation. "Pure nous a très bien accompagnés sur la partie support et SLA des équipements fournis. La qualité du support, qui était un critère de choix important pour nous, est un véritable atout au quotidien, et la proactivité et la performance technique de sa solution nous rassurent, ainsi que nos clients indirectement".