Outscale Object Storage est lancé

novembre 2020 par Marc Jacob

3DS OUTSCALE lance Outscale Object Storage (OOS). Ce service de stockage résilient à grande échelle et sécurisé permet aux entreprises de stocker, manipuler et accéder à d’importantes quantités de données dans le Cloud, par API. Outre la simplification dans la gestion des ressources, Outscale Object Storage vient ainsi répondre à un enjeu majeur : le traitement croissant du volume de données.

OOS : une offre conçue pour répondre aux défis de l’économie numérique La transformation digitale des organisations implique la mise en place d’une bonne politique de gouvernance des données. La recrudescence massive des données et la gestion qui en découle sont devenues un enjeu primordial pour les organisations. C’est un fait : d’ici 2024, et par rapport à 2019, les entreprises tripleront leurs données non structurées stockées sous forme de fichiers ou d’objets.

En tant que service de stockage en mode objet dans le Cloud, capable de gérer de grandes quantités de données non structurées (ex : texte, fichiers multimédia, sites et applications web etc.), Outscale Object Storage s’impose ainsi comme la réponse face à un besoin significatif exprimé par les entreprises. Avec une durabilité garantie de 99,9999999999 %, Outscale Object Storage est facilement accessible depuis Internet en HTTPS via des requêtes API REST et compatible avec les API standards du marché afin de faciliter son usage par des outils standards comme Cyberduck, MinIO ou S3cmd. Outscale Object Storage est en adéquation avec les principes d’interopérabilité présents dans l’ADN de 3DS OUTSCALE et soutenus par l’initiative GAIA-X.

Enfin, le service Outscale Object Storage est basé sur une infrastructure souveraine et évolutive intégrant la solution RING de Scality pour une meilleure gestion de données des environnements Cloud.

Grâce à Outscale Object Storage, les données des organisations sont répliquées automatiquement pour chaque objet et sur des serveurs différents de façon à garantir leur résilience. En complément, le service Outscale Object Storage assure une continuité de mise à jour et de fonctionnement sans faille et ainsi, une disponibilité maximale des données. Outscale Object Storage accueille d’importants volumes de données de n’importe quelle taille et s’adapte à la croissance des besoins en stockage. De ce fait, le service s’adapte à l’évolutivité des données générées par l’entreprise. Enfin, Outscale Object Storage met à disposition une capacité de stockage illimitée et à la demande : seul le stockage réellement utilisé est facturé, pour la durée exacte d’utilisation.

Caractéristiques de la solution OOS :

● Un stockage d’objets et de fichiers dans un seul système

● Une architecture de stockage distribuée

● Une évolutivité illimitée

● Une protection des données

● Une réplication automatique de données

● Une compatibilité avec les standards du marché

Cas d’usages :

● Gestion de sauvegarde de données

● Archivage de données

● Big Data (Analytiques & DataLakes)

● Calcul haute performance (HPC)

● Gestion des logs

● Applications Cloud-Native (Applications Web/ Mobile/Messagerie/ Email)