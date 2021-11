Outpost24 acquiert Specops

novembre 2021 par Marc Jacob

Outpost24 annonce l’acquisition de Specops Software, le leader de solutions de gestion des mots de passe et d’authentification des utilisateurs, ainsi que l’obtention d’un autre financement de 50 millions de couronnes suédoises de Swedbank Robur et Alcur Fonder.

L’acquisition de Specops renforcera l’offre d’Outpost24 en matière d’évaluation de la sécurité et fournira aux entreprises un aperçu des accès spécifiques des utilisateurs afin de réduire le risque cyber sur l’ensemble de la surface d’attaque. Specops protège les données commerciales critiques en bloquant les mots de passe faibles ou compromis et en sécurisant l’authentification des utilisateurs. Ses solutions automatisées sont nativement intégrées à Active Directory, ce qui facilite l’application de la politique de mot de passe et empêche les accès non autorisés.

L’abus de mots de passe et l’exploitation de vulnérabilités connues étant cités comme les principaux vecteurs d’accès initial dans les cyberattaques réussies, la combinaison étendra la couverture de l’évaluation de la sécurité de la stack technologique complète d’Outpost24 à la dimension très importante de l’utilisateur et fournira une couverture d’évaluation améliorée pour atténuer les Ransomwares et autres attaques courantes.

Le dernier tour de table d’un montant de 50 millions de couronnes suédoises provenant d’investisseurs institutionnels existants, intervient moins d’un an après la levée de fonds précédente, est le reflet de la forte dynamique du marché qu’Outpost24 a construite grâce à de nouveaux produits innovants et à la croissance de la clientèle.

Il s’agit du deuxième investissement important de l’année pour Outpost24, qui a précédemment acquis le fournisseur espagnol de renseignements sur les menaces, Blueliv, en juillet 2021. En ajoutant le renseignement sur les menaces et maintenant les capacités IAM, la nouvelle société combinée comptera plus de 280 employés et continuera à rendre la gestion de la stratégie de sécurité plus rapide et plus facile pour sa clientèle croissante dans le monde entier.