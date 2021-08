OutSystems recrute Bertrand Bombes de Villiers au poste de Responsable Commercial

août 2021 par Marc Jacob

Bertrand Bombes de Villiers apporte à OutSystems 25 ans d’expérience dans le domaine de la vente de solutions et de services IT, notamment auprès des grands comptes. Il a également l’expérience du lancement de nouveaux produits IT sur le marché français, ayant contribué à l’implantation de Pure Storage et 3Par, ou en lançant l’offre cloud d’AntemetA. Il va mettre tout ce savoir au service de la croissance rapide d’OutSystems en France.

Avant de rejoindre OutSystems, Bertrand Bombes de Villiers était Directeur d’Agence en charge des grands Comptes Industrie et Énergie pour SCC. Il a également occupé des postes de direction générale chez Cheops Technology et Antemeta après avoir débuté sa carrière chez HP à divers postes commercial et marketing. Âgé de 50 ans, Bertrand Bombes de Villiers est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Tours (ESC Tours) option Vente et Marketing.