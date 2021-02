OutSystems lève 150 millions de dollars et porte sa capitalisation à 9,5 milliards de dollars

février 2021 par Marc Jacob

OutSystems annonce une levée de fonds de 150 millions de dollars. Ce tour de table, mené conjointement par Abdiel Capital et Tyler Global, porte la valorisation d’OutSystems à 9,5 milliards de dollars. Cette somme va servir à la recherche et au développement ainsi qu’à renforcer la stratégie de mise sur le marché de la société.

Grâce à la plateforme OutSystems, les entreprises de toutes tailles peuvent développer, déployer et gérer des applications critiques à une vitesse qui leur permet de répondre aux opportunités du marché et d’apporter continuellement de la valeur ajoutée par le biais de l’innovation logicielle. Conscient des défis que représente la création de logiciels évolutifs et adaptables, OutSystems a été fondé pour donner à chaque organisation le pouvoir d’innover par le biais du logiciel. Ce dernier tour de table est une reconnaissance de la réussite de cette orientation singulière et de l’impact transformationnel d’OutSystems sur sa clientèle mondiale en rapide expansion.

OutSystems facilite la transformation numérique de ses utilisateurs en combinant un outil de développement rapide et visuel, basé sur des modèles, avec une plateforme moderne construite autour de l’IA, du cloud, du DevOps et de la sécurité. Les clients d’OutSystems construisent, déploient et améliorent ainsi rapidement des applications modernes qui évoluent et suivent continuellement les besoins de l’entreprise.

Cette levée de fonds fait suite à une année au cours de laquelle OutSystems a poursuivi sa dynamique et son expansion, avec des clients dans 87 pays, plus de 1 300 employés dans le monde entier et un écosystème de plus de 350 partenaires, dont AWS, Deloitte et Infosys.