OuiLive, une application qui protège ses utilisateurs

janvier 2022 par Marc Jacob

Le 28 janvier, c’est la journée européenne de la protection des données. Son but est de sensibiliser les citoyens européens sur l’importance de la protection de leurs données personnelles et du respect de leurs libertés et droits fondamentaux, en particulier de leur vie privée. OuiLive, startup française spécialiste des Challenges en entreprise à impact positif, s’inscrit dans ce cadre en dévoilant sa nouvelle politique de confidentialité, dont l’objectif est d’assurer une protection totale des utilisateurs de l’application mobile.

En 2022, OuiLive poursuit sa croissance rapide en France et à l’international pour proposer une expérience ludique et interactive au travers de ses Challenges connectés à impact positif. Les utilisateurs de l’application sont amenés à communiquer des informations personnelles, des photos et vidéos ou encore des données liées à leur activité physique (nombre de pas et kilomètres parcourus).

Dès sa conception, OuiLive a été pensée afin de limiter au maximum les données collectées et leur traitement. Contrairement à d’autres acteurs, l’entreprise ne commercialise pas de rapports à partir des données de ses utilisateurs. Le format événementiel de OuiLive permet également de supprimer l’intégralité des données personnelles des participants dans un délai de 30 jours à compter de la fin du Challenge : un excellent moyen de rassurer ses utilisateurs tout en diminuant l’impact écologique et énergétique du stockage des données ! Cette volonté de minimiser les données nécessaires au fonctionnement de l’application a même guidé certains choix techniques, comme le refus d’utiliser la géolocalisation pour mesurer l’activité physique des participants.