Ortec choisit IFS Cloud pour harmoniser ses processus métier et soutenir sa croissance.

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Un Groupe majeur d’ingénierie et de travaux français choisit IFS pour accroitre la visibilité et le pilotage de ses activités clés, de ses projets et de ses achats au niveau Groupe et pour l’ensemble de ses agences.

IFS, éditeur international de solutions de gestion dans le cloud, annonce que le Groupe Ortec, intégrateur de solutions en ingénierie et travaux a choisi IFS Cloud™ pour son ERP (Enterprise Resource Planning) afin de soutenir sa croissance et d’apporter à ses collaborateurs une qualité d’expérience utilisateur inégalée.

Organisée autour de quatre pôles - Engineering, Global Services, Contracting France et Contracting international – Ortec accompagne ses clients industriels sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets. Ses activités couvrent plus de 50 expertises complémentaires et ses domaines d’activités incluent notamment l’ingénierie projet et travaux, la réalisation de travaux neufs ou de revamping, les services à l’environnement, à l’industrie et au tertiaire. Ses clients opèrent dans de nombreux secteurs, de l’énergie à la chimie-pharmacie, de l’aéronautique à l’agroalimentaire, en passant par l’industrie et les collectivités locales.

Pour optimiser le fonctionnement de ses 229 agences et l’activité de ses 11500 collaborateurs, le Groupe Ortec a choisi IFS afin d’obtenir une solution de bout en bout capable de prendre en charge de nombreux processus structurants de son activité, tels que la planification financière et la gestion budgétaire, la comptabilité, le contrôle des projets et le suivi de gestion, et les achats.

Après une évaluation approfondie du marché des éditeurs, il s’est avéré qu’IFS Cloud offrait un support plus performant aux opérations multi-sites et multi-pays du Groupe Ortec. IFS Cloud introduira une visibilité totale dans des domaines clés tels que la budgétisation des investissements en actifs, l’évaluation des risques, la gestion des matériaux, la gestion des contrats de maintenance, l’exécution des projets et l’assurance qualité