Organiser un retour sécurisé au travail

mai 2021 par HID

L’accès physique est un domaine d’intérêt primordial. Les entrées, les ascenseurs et les espaces de travail partagés surpeuplés constituent une menace pour une distanciation sociale sûre. De même, certains processus de sécurité, comme l’accréditation, ont toujours reposé sur des contacts en face à face. La gestion du contrôle d’accès peut aider les employés pour leurs itinéraires, parallèlement aux efforts visant à échelonner les heures de travail. Les systèmes de contrôle d’accès physique (PACS) peuvent également tirer parti des services de localisation pour prendre en charge l des contacts et réduire ainsi l’encombrement des routes, et ces mêmes systèmes peuvent être utilisés pour soutenir une gestion réfléchie des visiteurs.

Contrôle d’accès sans contact

Les opérateurs de portes automatiques, tournantes et coulissantes peuvent tous contribuer à réduire les contacts aux points d’entrée et de sortie à volume élevé. Ceux-ci peuvent être associés à des informations d’identification et des lecteurs sans contact pour assurer la sécurité tout en minimisant la contamination de surface. Une autre stratégie implique l’utilisation de lecteurs à longue portée qui exploitent les connexions Bluetooth Low Energy (BLE) pour offrir des performances de lecture à distance. Avec une portée de lecture allant jusqu’à plusieurs mètres, BLE peut éloigner davantage les employés qui pourraient autrement s’entasser autour des lecteurs et des portes. Les informations d’identification sans contact prennent également en charge des protocoles plus hygiéniques pour la connexion aux réseaux, le paiement de l’achat ou l’activation de l’impression.

Accréditation à distance

Les systèmes modernisés peuvent envoyer des informations d’identification à n’importe quel appareil autorisé, n’importe où, afin que les employés et les visiteurs puissent voir leurs informations d’identification transmises sans contact.

Gestion des visiteurs

Les visiteurs représentent une nouvelle variable. Ils doivent être accrédités à leur entrée et vous devez savoir où ils se trouvent dans le bâtiment pour des raisons de sécurité et la recherche des contacts deviendrait nécessaire. Des politiques sûres et des technologies avancées peuvent garantir la sécurité des déplacements des visiteurs. Les solutions de gestion des visiteurs peuvent être utilisées de manière autonome ou en conjonction avec le système de contrôle d’accès d’une organisation. Les visiteurs s’enregistrent eux-mêmes dans le hall et les hôtes sont informés de leur arrivée. Les scanners de permis de conduire, les scanners de codes-barres, les appareils photo et les imprimantes contribuent tous à prendre en charge ces processus de réception.

Service de localisation

La clé pour garder les individus à distance physiquement est de savoir où ils se trouvent à un moment donné. Dans la plupart des cas, les services de localisation utilisent les balises BLE pour envoyer un ping aux passerelles qui, à leur tour, peuvent identifier l’emplacement des individus dans un espace physique. L’identité d’un individu peut être basée sur une carte d’identité qui diffuse en permanence, créant une carte virtuelle de localisation par rapport aux passerelles fixes. Les services de localisation donnent à la direction un moyen d’être proactive plutôt que réactive dans ses efforts de respect de la distanciation physique en sachant à tout moment combien de personnes se trouvent dans un espace particulier. Les balises connectées pourraient également diffuser l’occupation de la salle, par exemple, en permettant aux individus de savoir quels espaces sont libres et lesquels sont utilisés. De plus, ces systèmes peuvent automatiser la recherche des contacts car ils savent si des personnes sont entrées en contact avec une personne qui a été testée positive à la COVID-19.

Aller plus loin

Si la pandémie est source d’importants défis liés à la gestion et la sécurité des bâtiments, elle représente également une opportunité unique. En répondant aux nouveaux besoins en matière de distanciation sociale, de recherche des contacts et d’utilisation de l’espace, il est également possible d’examiner en profondeur le contrôle d’accès. Une vision holistique du PACS peut aider à créer des lieux de travail sûrs et sécurisés, en donnant aux opérateurs de bâtiments les connaissances dont ils ont besoin pour minimiser l’encombrement, pour localiser les individus et pour gérer l’utilisation de l’espace selon les meilleures pratiques bien définies.