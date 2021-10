Orca Security prolonge son tour de table de série C jusqu’à 550 millions de dollars

octobre 2021 par Marc Jacob

Orca Security r a levé 550 millions de dollars lors de son tour de table élargi de série C mené par Temasek, une société d’investissement dont le siège est à Singapour. Ce nouveau financement a fait grimper sa valorisation de 50 % en sept mois seulement, pour atteindre 1,8 milliard de dollars. Ce nouveau tour de table comprend également une participation importante des sociétés de capital-risque CapitalG (le fonds de croissance indépendant d’Alphabet), Redpoint Ventures, GGV, ICONIQ Capital, Lone Pine Capital, Stripes, Adams Street Partners, Willoughby Capital et Harmony Partners.

Selon Gartner®, « d’ici 2023, 70 % des charges de travail des entreprises seront déployées dans des services d’infrastructure et de plateforme cloud, contre 40 % en 2020 ». Dans le cadre de ce changement de paradigme, les solutions basées sur des agents sont mal adaptées pour répondre à la complexité accrue et à la nature éphémère du cloud. Épuisées, les équipes de sécurité se tournent vers la plateforme cloud native de protection des applications (CNAPP) d’Orca pour simplifier la détection et la hiérarchisation des problèmes de sécurité en quelques minutes, et non plus en quelques mois.

La demande croissante des entreprises qui en ont assez des cyber gadgets, des solutions de basse qualité qui nécessitent le déploiement fastidieux d’agents sur chaque actif et des outils disparates commercialisés comme une solution unique, a contribué à alimenter la croissance de 800 % d’Orca Security d’une année sur l’autre.

La technologie SideScanning™ d’Orca Security (brevet en cours) collecte les données directement à partir des API des fournisseurs de cloud et le stockage de blocs d’exécution des charges de travail. Cela signifie qu’après un déploiement unique, rapide et facile, Orca Security fait apparaître les vecteurs d’attaque critiques, composés des risques les plus graves tels que les vulnérabilités, les logiciels malveillants, les mauvaises configurations, les mots de passe faibles et divulgués, le risque de mouvement latéral, les DPI égarées, etc. Elle accomplit cela tout en garantissant une couverture de sécurité à 100 % pour tous les actifs cloud, y compris les machines virtuelles, les conteneurs, les fonctions sans serveur, les espaces de stockage cloud, les VPC, les clés cryptographiques, les groupes de sécurité, etc. Cette innovation technique a contribué à la reconnaissance de l’entreprise en tant que Gartner Cool Vendor 2021.

Un nouveau soutien financier de SAIC et Splunk Ventures pour aider à sécuriser l’écosystème cybersécurité et l’infrastructure gouvernementale. L’investissement et le partenariat stratégique de SAIC positionnent Orca Security comme leur principal fournisseur de plateforme cloud native de protection des applications (CNAPP) pour les initiatives de transformation numérique à travers leur portefeuille d’entreprises fédérales. Grâce à son partenariat de conseil, SAIC intégrera Orca Security pour soutenir la migration vers le cloud, l’évaluation continue des risques et la remédiation.

« Nous sommes ravis de travailler avec Orca Security pour améliorer encore nos services de sécurité du cloud et notre suite CloudScend, en détectant les vulnérabilités dans les parcs cloud des clients et en résolvant les problèmes critiques rapidement et à l’échelle pour les clients du gouvernement fédéral », a déclaré Sanjay Sardar, vice-président senior pour le numérique chez SAIC.

L’investissement de Splunk Ventures, son partenariat stratégique et sa profonde intégration technique renforcent le rôle croissant d’Orca Security en tant que fournisseur de confiance en matière de sécurité cloud pour l’écosystème cybersécurité au sens large. Orca Security sert déjà des clients clés dans ce secteur, notamment BeyondTrust, Hunters, Very Good Security, et d’autres.

Renforcer la croissance des clients, des partenaires et des dirigeants en APAC et EMEA

Orca Security s’appuiera sur le portefeuille d’investissements et le réseau mondial de Temasek pour renforcer sa pénétration dans la région APAC et au-delà, et dans des secteurs clés tels que les télécommunications, les services financiers, les transports, les biens de consommation, etc. Orca Security prévoit plus d’une douzaine d’employés dans la région APAC d’ici la fin de l’année 2021.

Orca Security va également continuer à étendre sa présence et sa clientèle au Royaume-Uni et dans la région EMEA. La société ouvre un bureau à Londres, où elle renforcera sa présence commerciale, et un nouveau centre de R&D, son premier en dehors de Tel Aviv. Orca Security prévoit d’avoir plus de 25 employés à Londres d’ici la fin de l’année.

Orca Security élargit également son programme de partenariat mondial et continue à développer rapidement sa clientèle avec des partenaires aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine et au Japon. La société a récemment lancé des versions de son site Web en allemand, français, chinois et japonais afin de mieux soutenir ses partenaires, prospects et clients. Les partenaires intéressés sont invités à visiter la page du programme de partenariat d’Orca Security pour en savoir plus.