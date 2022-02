Orca Security lance une encyclopédie des risques liés au cloud

février 2022 par Marc Jacob

Orca Security vient de lancer son encyclopédie Orca Cloud Risk Encyclopedia comme ressource mondiale pour les praticiens et les chercheurs de la communauté InfoSec. L’adoption rapide du cloud, la complexité croissante du multi-hébergement et la pénurie de talents en sécurité cloud ont contribué à creuser le fossé des connaissances en la matière. Orca Security croit en l’éducation et la transparence ce qui l’amène à partager la collection de risques liés au cloud public et les remèdes trouvés sur la plateforme Orca Security, y compris les nouvelles découvertes comme Superglue et BreakingFormation dans AWS.

Les conclusions de l’équipe de recherche d’Orca Security en matière de vulnérabilités et d’incidents seront continuellement reprises dans l’Orca Cloud Risk Encyclopedia, qui servira de centre d’apprentissage pour les praticiens de la sécurité du cloud, les chercheurs, les développeurs et la presse. On y trouve par exemple :

Des informations clés sur les derniers risques de sécurité du cloud : L’encyclopédie comprend des descriptions détaillées, un système de notation pour déterminer les plus critiques et les étapes de remédiation.

Les meilleures pratiques pour la prévention des failles : En fournissant une collection complète des risques de sécurité du cloud ainsi que les meilleures pratiques, les équipes de sécurité peuvent mettre en œuvre des mesures préventives pour améliorer leur position de sécurité.

Quels risques s’appliquent à des cadres de conformité particuliers : En filtrant les risques pour un cadre de conformité particulier ou une référence CIS, on peut rechercher les principaux risques de sécurité du cloud qui ont un impact sur ses programmes de conformité.

Risques courants répertoriés dans l’encyclopédie des risques d’Orca Cloud :

IAM Role with Cross-Account Access Without External ID or MFA

AWS S3 Bucket Allows Public READ Access

Password in Shell History

Sensitive Information in Git Repository

IAM User with Admin Privileges