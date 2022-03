Orca Security lance un indicateur d’analyse des chemins d’attaque et de score d’impact des cybermalveillances pour les applications cloud

mars 2022 par Marc Jacob

Orca Security vient de lancer son indicateur d’analyse des chemins d’attaque et de score d’impact des cybermalveillances pour les applications cloud. Cette nouvelle fonctionnalité combine automatiquement les risques et les informations sur le cloud, notamment les vulnérabilités, les mauvaises configurations et les privilèges de confiance, afin de mettre en évidence les chemins d’attaque les plus critiques menant aux données les plus sensibles d’une organisation.