Orange et la Coopération Allemande inaugurent le 7e Orange Digital Center d’Afrique et du Moyen-Orient

décembre 2021 par Marc Jacob

Orange et la Coopération Allemande inaugurent, en plein cœur de la ville du Caire, le 7e « Orange Digital Center », un écosystème entièrement dédié au développement des compétences numériques et à l’innovation pour former les jeunes aux nouvelles technologies et renforcer leur employabilité. L’évènement se déroule en présence des représentants d’Allemagne et de France, de la GIZ Égypte, partenaire chargé de la mise en œuvre du programme, des membres de la direction et du comité exécutif du Groupe Orange conduit par son Président-directeur Général Stéphane Richard.

Après la Tunisie, le Sénégal, l’Éthiopie, le Mali, la Côte d’Ivoire et le Cameroun, c’est en Égypte, au Caire, que ce nouvel Orange Digital Center est inauguré.

L’Orange Digital Center en Égypte réunit trois programmes stratégiques du Groupe Orange, à savoir : une École du code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange et un accélérateur de start-up Orange Fab, soutenu par Orange Ventures, le fonds d’investissement du Groupe Orange. D’ailleurs, à l’occasion du lancement de l’ODC Égypte, un nouveau Seed Challenge dédié aux start-up fintech locale récompensera deux gagnants avec 500 k€.

L’ensemble des programmes de l’ODC sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique (90% de ces formations sont des formations pratiques) à l’accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l’accélération de start-up et l’investissement dans ces dernières.

Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir l’écosystème numérique local. Orange travaille également à installer ce modèle dans les universités égyptiennes afin de compléter le système éducatif pour offrir au plus grand nombre un accès aux nouvelles technologies et leur permettre de se connecter au monde professionnel.

Orange et la Coopération Allemande travaillent ensemble dans le cadre d’un partenariat de développement au sein du programme develoPPP, que la GIZ met en œuvre pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’objectif est de concrétiser leur vision commune : favoriser l’employabilité des jeunes tout en soutenant la croissance durable et la transformation numérique du pays. Le programme vise également à faire progresser l’égalité des sexes et l’inclusion en favorisant l’accès aux emplois des TIC pour les femmes et les jeunes filles.

En se concentrant sur l’accès aux technologies numériques, cette initiative contribue à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable, qui s’inscrivent dans l’Agenda 2030 de développement durable de l’ONU : (4) une éducation de qualité, (5) l’égalité entre les sexes, (8) un travail décent et une croissance économique, (9) industrie, innovation et infrastructures, (10) inégalités réduites et (17) partenariat pour la réalisation des objectifs.

Le principe directeur qui sous-tend les différentes composantes du projet est de faire naître des synergies et de proposer à ces jeunes une expérience holistique dans laquelle ils pourront acquérir des connaissances numériques, avoir la chance de les mettre en pratique dans le cadre de projets ou d’entreprises commerciales, et éventuellement bénéficier des retombées financières que cette initiative leur apportera, en se voyant proposer de meilleures offres d’emploi ou en ayant la possibilité de créer de nouvelles entreprises.

À propos de GIZ et de develoPPP :

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une entreprise fédérale opérant dans le monde entier. Elle soutient le gouvernement allemand dans les domaines de la coopération internationale pour le développement durable et l’éducation internationale. La GIZ aide les personnes et les sociétés à façonner leur propre avenir et à améliorer leurs conditions de vie. www.giz.de/en

Avec developPPP, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) encourage l’engagement du secteur privé lorsque les opportunités d’affaires et les objectifs de développement durable convergent. À cette fin, le BMZ fournit un appui financier et technique aux entreprises qui investissent dans les pays en voie de développement et émergents. La GIZ agit comme l’un des deux partenaires officiels qui mettent en œuvre le programme pour le compte du BMZ.