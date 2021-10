Orange et la Coopération Allemande inaugurent à Douala, le sixième Orange Digital Center en Afrique pour former les jeunes au numérique et renforcer leur employabilité

octobre 2021 par Marc Jacob

Orange et la Coopération Allemande inaugurent ce jour à Douala, « Orange Digital Center », un écosystème entièrement dédié au développement de compétences numériques et à l’innovation, en présence de hautes autorités politiques et académiques Camerounaises, des représentants d’Allemagne et de France au Cameroun et des membres de la Direction et du Comex du Groupe Orange conduit par son Président-directeur Général Stéphane Richard.

Après la Tunisie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Mali et la Côte d’Ivoire, c’est au Cameroun, à Douala que le premier Orange Digital Center d’Afrique Centrale est inauguré. D’une superficie de 600 m2, il réunit les 4 programmes stratégiques du groupe Orange, à savoir : une école du code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up Orange Fab et Orange Ventures Africa, le fonds d’investissement du Groupe Orange. L’ensemble de ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique (90% de ces formations sont des formations pratiques), à l’accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l’accélération de start-up et l’investissement dans ces dernières.

Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local. De plus, un accord-cadre lie Orange Cameroun au Ministère de l’Enseignement Supérieur en vue de la transformation numérique de 8 universités d’Etats. Un Orange Digital Center Club sera installé dans chaque université en région, venant ainsi compléter le dispositif pour offrir au plus grand nombre l’accès et l’accompagnement aux meilleurs usages des nouvelles technologies.

Orange et la Coopération Allemande par la GIZ travaillent ensemble dans le cadre d’un partenariat de développement du programme develoPPP, que la GIZ met en œuvre pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’objectif est de concrétiser leur vision commune : favoriser l’employabilité des jeunes — et l’accès aux emplois des TIC pour les femmes et les jeunes filles — tout en soutenant la croissance durable et la transformation numérique du pays.

Parce que le numérique doit être une chance pour tous, cette initiative s’inscrit pleinement au cœur de notre engagement d’opérateur responsable et répond aux 6 objectifs de développement durable suivants : (4) une éducation de qualité, (5) l’égalité entre les sexes, (8) un travail décent et une croissance économique, (9) industrie, innovation et infrastructures, (10) inégalités réduites et (17) partenariat pour la réalisation des objectifs.

A ce jour, 8 Orange Digital Centers sont déjà ouverts dans la zone : Tunisie, Sénégal, Ethiopie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Jordanie, Maroc et Mali. D’autres inaugurations sont donc à venir pour la fin de l’année 2021 et courant 2022.