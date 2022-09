Orange et Netskope s’associent pour offrir une plateforme sécurisée dans le Cloud

septembre 2022 par Marc Jacob

Orange Business Services, Orange Cyberdefense, et Netskope s’associent pour proposer une nouvelle solution intégrée SSE (Secure Service Edge) sur la plateforme Telco Cloud d’Orange. La solution est conçue pour offrir des performances améliorées et une sécurité optimale, ce qui signifie que les entreprises n’auront plus de compromis à faire.

La décennie de transition vers le Cloud et l’informatique mobile, ainsi que les demandes constantes d’environnements favorisants le travail hybride, ont mis les exigences en matière de sécurité et de réseau au premier plan. Face aux enjeux de sécurité relatifs au SSE, les entreprises doivent intégrer des stratégies de connectivité globales pour tirer pleinement parti de la solution SASE.

Ce partenariat s’appuie sur l’expertise d’Orange Cyberdefense relative à la cybersécurité, ainsi que sur la position de leader SSE et l’expérience mondiale de Netskope en matière de sécurité du Cloud privé. Il permet à Orange Business Services de fournir une sécurité Internet robuste sur tous les aspects du réseau. Les clients professionnels bénéficient donc d’une protection contre la perte des données et le nombre croissant de menaces sophistiquées sur le Cloud, le Web et les applications privées, tout en conservant les avantages d’une plateforme Cloud native.

Cette solution cogérée facilite les entreprises en leur offrant une sécurité sur le Cloud continuellement mise à jour via la plateforme Telco Cloud d’Orange Business Services. Cette dernière révolutionne la façon dont les réseaux sont conçus, utilisés et gérés en améliorant leurs performances. L’approche ‘software-defined’ optimisée offre une plus grande agilité et une réduction des coûts.

Sécuriser les ressources les plus importantes : les équipes et la data

Cette architecture hybride et innovante intègre les PoP (points de présence) de Netskope au sein du réseau Orange. Ils renforcent la valeur proposée aux clients en offrant les avantages du réseau Orange, tel que la vitesse et l’agilité, tout en leur permettant de tirer parti de la puissance de Netskope Intelligent SSE.

Netskope Intelligent SSE offre une visibilité détaillée ainsi que la sécurité en temps réel de toutes activités liées au cloud, au web et aux applications privées, accessibles partout et sur tous les appareils.