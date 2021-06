Orange Business Services propose un nouveau service de sécurité IoT d’Ericsson pour les entreprises

juin 2021 par Marc Jacob

Alors que des milliards d’appareils IoT sont connectés, la sécurité intelligente devient à son tour plus importante. Ericsson a lancé une nouvelle offre de sécurité IoT, Threat Monitoring and Mitigation (TMM), permettant aux fournisseurs de services d’ajouter des services de sécurité aux offres de connectivité IoT.

Orange Business Services, une entreprise mondiale de services numériques, a collaboré étroitement avec Ericsson pendant le développement de ce nouveau service qu’elle proposera à ses clients Entreprises.

Selon le Mobility Report d’Ericsson, la sécurité sera un facteur de réussite essentiel dans le déploiement des six milliards de dispositifs IoT cellulaires qui devraient être utilisés d’ici fin 2026.

La nouvelle offre de sécurité IoT d’Ericsson pour les appareils IoT cellulaires est conçue pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de détection et de réponse aux menaces de sécurité grandissantes. L’offre prend en charge les environnements critiques, industriels et d’entreprise. Avec la TMM d’Ericsson, les fournisseurs de services peuvent offrir des services de sécurité en plus de leurs solutions de connectivité IoT. Ils peuvent ainsi proposer aux entreprises des services de surveillance et d’atténuation des menaces IoT à forte valeur ajoutée.

TMM détecte les menaces connues et inconnues et fournit des capacités pour bloquer et contenir les menaces sur le service IoT de l’entreprise et les appareils IoT. Cette capacité interdit l’exfiltration de données ou la participation à une attaque par déni de service.

Orange Business Services propose ce service sous le nom d’IoT Services Controlled. Il sera disponible en plus de sa solution IoT Managed Global Connectivity basée sur la plateforme IoT Accelerator d’Ericsson.

La plateforme d’automatisation de la gestion de la sécurité d’Ericsson, Ericsson Security Manager, est le composant central de l’offre IoT Threat Monitoring and Mitigation, une capacité étendue de la plateforme IoT Accelerator d’Ericsson.