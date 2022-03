Orange Business Services et Fortinet s’associent pour proposer une approche SASE innovante, afin de créer un service nativement sécurisé, performant et évolutif d’accès au cloud, offrant une expérience utilisateur inégalée.

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Orange Business Services, entreprise mondiale de services numériques née du réseau et Fortinet® (NASDAQ : FTNT), l’un des leaders mondiaux de solutions globales, intégrées et automatisées de cybersécurité, s’associent pour proposer une approche innovante de Secure Access Service Edge (SASE), en positionnant au cœur de l’infrastructure Telco-Cloud d’Orange Business Services, les technologies sécurisées de mise en réseau de Fortinet. Cela permet d’optimiser la performance de l’accès aux applications dans le cloud pour l’ensemble des utilisateurs indépendamment de leur lieu de connexion, tout en renforçant la sécurité par une approche convergente avec le réseau. L’innovation liée à l’intégration et l’automatisation de la technologie de Fortinet dans l’infrastructure Orange, différencient cette solution des autres offres de services SASE sur le marché.

Les principaux bénéfices pour les clients sont l’accès en temps réel à la dernière version du service et la garantie d’une expérience utilisateur inégalée.

L’accélération de la transformation numérique, le passage au télétravail et le besoin croissant de connectivité au cloud, ont modifié la façon dont les infrastructures et la sécurité des réseaux doivent être envisagées. Le SASE fait converger le réseau et la sécurité, en les positionnant majoritairement dans le cloud, pour plus facilement s’adapter aux différentes stratégies de configurations des usages cloud des entreprises. Il permet également de gérer la connectivité des différents utilisateurs, objets et machines, quel que soit leur localisation et la manière dont ils accèdent aux applications basées dans le cloud. Le SASE permet d’étendre les capacités de sécurité, pour toutes les entreprises, afin de bénéficier de la fonction clef d’accès réseau Zero-Trust mais également des solutions de pare-feu en tant que service (FWaaS), par exemple, quel que soit le lieu de connexion.

Expérience utilisateur inégalée

Ce nouveau développement du partenariat Orange-Fortinet, qui vient compléter la solution Flexible SD-WAN basée sur la solution SD-WAN sécurisée de Fortinet, améliore et renforce l’agilité et la résilience des entreprises dans leur dynamique de transformation native dans le cloud à grande échelle. Il en résulte une solution SASE, contrôlée de bout en bout et disponible à l’échelle mondiale, assurant à l’utilisateur un accès sécurisé et performant à l’application. Le service délivré depuis l’infrastructure Telco-cloud d’Orange, bénéficie de l’expertise et des capacités en matière de cybersécurité d’Orange Cyberdéfense.