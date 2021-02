Oracle lance Oracle Roving Edge Infrastructure

février 2021 par Marc Jacob

Oracle étend son portefeuille de cloud hybride avec Oracle Roving Edge Infrastructure, une nouvelle offre permettant d’apporter les services essentiels de son infrastructure jusqu’aux confins du cloud (le « edge ») grâce aux systèmes Roving Edge Devices (RED), des nœuds de serveurs robustes, portables et évolutifs. En utilisant Oracle Roving Edge, les entreprises peuvent exécuter leurs charges cloud là où elles en ont besoin, y compris sur les sites les plus reculés de la planète. Qu’il s’agisse de l’arrière d’un avion, d’un observatoire polaire ou d’un pétrolier au milieu de l’Atlantique, la puissance d’Oracle Cloud est toujours accessible avec Oracle Roving Edge Infrastructure. Ce nouveau service fait partie du portefeuille complet des solutions cloud hybride d’Oracle, qui fournit aux entreprises beaucoup plus de souplesse et de contrôle sur leurs déploiements cloud que les solutions concurrentes.

Les clients internationaux des services financiers, du secteur public, de la santé, de la logistique et des télécoms utilisent les solutions cloud hybrides d’Oracle pour accompagner leurs transformations cloud sans avoir à faire les compromis auxquels ils étaient auparavant contraints en matière de dimensionnement, de souveraineté des données ou de contrôle.

En plus de ses offres de cloud public qui couvrent les 29 régions Oracle Cloud, Oracle Government Cloud et les six régions mondiales d’interconnexion Oracle-Microsoft Azure, Oracle propose le support le plus complet pour les les stratégies de cloud hybride. Les services incluent Oracle Dedicated Region Cloud@Customer, Oracle Exadata Cloud@Customer, Oracle VMware Cloud Solution et maintenant Oracle Roving Edge Infrastructure. Avec l’ensemble de ces solutions, les clients disposent d’une souplesse maximale de localisation et du plus haut degré de contrôle pour exécuter dans leurs datacenters le même ensemble de services Oracle Cloud ainsi que tous les services cloud essentiels de façon totalement déconnectée d’Internet, en minimisant les dépendances envers le cloud public.

« Avec Oracle Roving Edge Infrastructure, Oracle élargit une fois de plus son portefeuille de cloud hybride en donnant aux clients un avant-goût de son cloud public quel que soit le lieu où ils en ont besoin », a déclaré Sriram Subramanian, directeur de recherche chez IDC. « Oracle a conçu son portefeuille d’infrastructures cloud pour permettre à ses clients de déplacer le plus facilement possible leurs charges de travail vers le cloud. Oracle Roving Edge, ainsi que d’autres offres du portefeuille Oracle Cloud, offre aux clients de multiples options de déploiement et de contrôle pour exécuter leurs charges de travail les plus importantes. »

Oracle Roving Edge Infrastructure fournit les services d’infrastructure essentiels, les logiciels de plateforme, la sécurité adaptée aux exigences des entreprises et les applications dont elles ont besoin sur les sites déconnectés ou les plus reculés grâce aux systèmes Roving Edge Devices (RED), des nœuds de serveurs robustes, portables et évolutifs. Ils permettent aux clients d’exécuter leurs applications et leurs charges cloud sur le terrain, y compris les inférences de l’apprentissage automatique (« Machine Learning »), l’intégration et la réplication des données en temps réel, les analyses augmentées et les datawarehouses supportant de nombreuses requêtes. Cette solution apporte aussi les services cloud de calcul et de stockage aux limites des réseaux (« edge computing ») pour les organisations gouvernementales ou les entreprises, en assurant des traitements à faible latence au plus près du point de génération et d’ingestion des données, ce qui permet de les analyser au plus vite. Oracle Roving Edge Infrastructure est une extension de la configuration Oracle Cloud Infrastructure (OCI) du client, totalement mobile et indépendante d’une connexion, offrant une interface et des flux de traitement similaires afin d’assurer une expérience cohérente et unifiée. Chaque module Oracle RED est doté de matériels haute performance incluant 40 OCPU, 512 Go de RAM et 61 To de stockage. Ils peuvent être couplés en groupes de 5 à 15 nœuds constituant un même cluster, à partir de 160$ par nœud et par jour.

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer intègre dans les datacenters des clients tous les services cloud Oracle de deuxième génération, dont notamment Oracle Autonomous Database et les applications Oracle Cloud, pour un tarif mensuel à partir de seulement 500K$. Les entreprises bénéficient ainsi, dans leurs propres datacenters, exactement du même niveau de services que dans les régions du cloud public Oracle : services cloud modernes, API, meilleurs SLA du marché, ratio prix-performance exceptionnel et niveau de sécurité maximal. Cette solution est idéale pour les activités fortement réglementées ou très sensibles aux enjeux de sécurité, qui ont des contraintes strictes en matière de latence et de localisation des données, cherchent à diminuer leurs coûts opérationnels et à moderniser leurs applications historiques. Depuis son introduction, 12 nouveaux services ont été ajoutés au portefeuille Dedicated Regions, dont notamment Autonomous JSON Database, MySQL avec Heatwave et Logging Analytics.

Australian Data Centres (ADC) est la toute dernière entreprise ayant choisi Oracle Dedicated Region Cloud@Customer pour fournir des services cloud managés souverains au gouvernement fédéral Australien ainsi qu’à d’autres entités du territoire de la capitale australienne. Le gouvernement australien cherche à étendre fortement ses capacités cloud, et ADC s’engage à accompagner ces développements avec une plateforme adaptée.

« Nous nous sommes engagés à renforcer les capacités des fournisseurs australiens leur permettant de délivrer des services au gouvernement afin d’assurer à la fois la sécurité et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Rob Kelly, directeur général de ADC. « Il s’agit d’une étape importante pour permettre au gouvernement d’avoir plus de choix pour accéder à des services cloud de premier plan, alimentés et protégés par une société souveraine australienne à 100 %, axée sur la connectivité, la sécurité et un déploiement simplifié. Cela permet d’adresser de façon déterminante la souveraineté des données, la sécurité et les propriétés de performance requises pour accélérer le passage du gouvernement aux services cloud. »

Un autre exemple d’entreprise utilisant Oracle Dedicated Region

Cloud@Customer est Nomura Research Institute (NRI) Ltd., la plus grande société de conseil et de solutions informatiques au Japon.

« Nous avons achevé le déploiement d’Oracle Dedicated Region Cloud@Customer dans notre datacenter et allons maintenant migrer nos applications SaaS dédiées au secteur financier de nos systèmes on-premise vers Oracle Dedicated Region Cloud@Customer. Avec Oracle Dedicated Region Cloud@Customer nous avons pu atteindre des niveaux de performance comparables ou supérieurs à ceux de nos systèmes on-premise existants, tout en conservant le haut niveau de disponibilité dont nous avons besoin », témoigne Tomoshiro Takemoto, directeur général Senior Corporate de NRI. « Nous sommes impatients de démarrer nos services auprès des clients, de même que notre relation avec Oracle pour permettre l’exploitation et la maintenance de cette « Dedicated Region » et continuer à conduire ensemble notre transformation digitale. »

Certaines entreprises recherchent aussi plus de souplesse de localisation et plus de contrôle pour leurs charges VMware. Oracle Cloud VMware Solution (OCVS) constitue un environnement VMware dédié et natif pour le cloud, permettant aux entreprises de transférer aussi rapidement que facilement leurs charges VMware de production sur OCI en conservant leurs outils VMware habituels. Avec cette solution, les clients bénéficient dans le cloud de la même expérience qu’avec leurs datacenters on-premise. Elle s’intègre parfaitement avec l’infrastructure cloud Oracle de seconde génération, y compris les déploiements Dedicated Region Cloud@Customer. Avec Oracle Cloud VMware Solution, les clients disposent d’un accès complet et du contrôle total de leur environnement VMware, y compris l’accès root, afin qu’ils puissent contrôler entièrement le cluster, l’administrer et même choisir les éléments de l’environnement qu’ils veulent mettre à niveau, et à quel moment. Cette solution apporte la performance, le contrôle et la familiarité d’un cluster VMware on-premise, tout en automatisant la mise à disposition et la montée en puissance de l’infrastructure. Depuis son introduction, OCVS a étendu son dimensionnement jusqu’à un cluster de 64 nœuds (soit 3 328 cœurs, 49 To de RAM et 3,2 Po de SSD NVMe) et offre en avant-première le support de VMware 7 avec Tanzu. Oracle annonce également aujourd’hui que son OCVS a obtenu l’autorisation de fonctionner (ATO – Authority to Operate) au niveau d’impact élevé par le Joint Authorization Board (JAB) de FedRAMP. Avec cette accréditation, les clients gouvernementaux des Etats-Unis peuvent désormais exploiter dans Oracle Cloud des datacenters VMware définis par le logiciel pour gérer et exécuter des applications et charges critiques. Grâce à cette accréditation, les clients gouvernementaux peuvent constituer et gérer avec une souplesse maximale leurs environnements VMware dans Oracle Cloud, en ayant l’assurance de bénéficier des meilleurs niveaux de sécurité du marché.

Société d’ingénierie et de développement qui fournit des logiciels et des solutions cloud dans les domaines de la simulation, du HPC (« High Performance Computing ») et de l’IA (Intelligence Artificelle), Altair s’est appuyée sur OCVS pour augmenter le dimensionnement et améliorer la connectivité des environnements de développement utilisés pour réaliser ses outils de calcul HPC et de design.

« Oracle Cloud VMware Solution nous a permis d’augmenter rapidement nos capacités, de mettre en œuvre des architectures hybrides conçues d’abord pour le cloud avec une connectivité complexe, et de proposer à nos utilisateurs finaux une connectivité à faible latence ainsi que d’autres services d’Oracle Cloud Infrastructure », explique Jeff Marraccini, Senior Vice President Stratégie et Technlogie IT d’Altair. « Puisque cette solution offre un accès complet à NSX et aux autres composants de la plateforme VMware, nous avons pu la mettre en œuvre rapidement et nous pourrons continuer à utiliser nos outils de récupération en cas de sinistre (« disaster recovery ») ainsi que tous nos autres outils compatibles VMware. »

Rumo Malha Norte S.A, filiale du leader brésilien des transports et du rail Rumo SA, a migré ses applications logistiques et commerciales centrales depuis ses environnements VMware on-premise sur OCVS dans le cadre de son projet de transfert vers le cloud. Les charges de travail qu’elle a migrées incluent Oracle Database, Oracle SOA Suite, Oracle WebLogic Server, et Microsoft SQL Server. « Nous avons été capables de migrer rapidement les applications critiques depuis nos datacenters vers Oracle Cloud VMware Solution, sans aucun changement concernant nos applications, nos bases de données et notre middleware », déclare Christofer Faccin, IT Manager de Rumo Malha Norte. « Nous avons constaté une amélioration des performances, de la stabilité et des conditions d’accès, qui s’est traduite par une productivité de notre informatique et une agilité de nos activités à des coûts plus bas qu’avec des solutions alternatives. »