Oracle lance Oracle Exadata Cloud@Customer

mars 2022 par Marc Jacob

Oracle annonce la disponibilité d’une instance Autonomous Database à plusieurs machines virtuelles sur Oracle Exadata Cloud@Customer. La solution Autonomous Database à plusieurs machines virtuelles permet de créer et d’exécuter des instances Autonomous Database isolées et hautement disponibles sur des systèmes Exadata Cloud@Customer qui exécutent également des bases de données Oracle non autonomes. Les clients peuvent ainsi réduire leurs coûts grâce à une meilleure utilisation de leur infrastructure et adopter Autonomous Database plus facilement. La solution Autonomous Database à plusieurs machines virtuelles est disponible gratuitement via une mise à jour directe pour les clients d’Exadata Cloud@Customer.

Avec Autonomous Database à plusieurs machines virtuelles sur Exadata Cloud@Customer, les entreprises peuvent configurer des environnements de base de données autonomes isolés pour les environnements de développement, de préparation et de production qui implémentent différentes règles d’accès, quotas et stratégies de disponibilité afin de répondre aux exigences de gouvernance d’entreprise. Les développeurs d’applications ont un accès instantané à une plate-forme de développement d’applications de base de données en libre-accès qui fournit des fonctionnalités critiques tout en prenant en charge l’ensemble des types de données, des workloads et des styles de développement modernes. En outre, la solution Autonomous Database à plusieurs machines virtuelles vise à améliorer la productivité des développeurs en créant un environnement de base de données en tant que service (« DBaaS » : Database as a Service) privé avec des fonctionnalités de réglage, de redimensionnement et de gestion automatiques qui réduisent le temps et les efforts nécessaires pour fournir des applications basées sur les données.

En tirant parti de l’infrastructure Oracle Exadata pour garantir les performances, l’évolutivité et la disponibilité, la solution Multiple-VM Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer simplifie le déploiement de bases de données cloud native et critiques. Exadata Cloud@Customer a été déployé avec succès par les organisations du monde entier, notamment Algar Telecom, n11.com, Caja los Andes, Deutsche Bank, Lalux, MoMRAH, Texas A&M University, MacMaster University et Maxim’s, pour bénéficier plus rapidement des avantages du cloud avec moins de complexité, de risques et de coûts.

Les clients du monde entier ont accès à Multiple-VM Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer dès aujourd’hui via la console et les API Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Ils bénéficient ainsi d’une expérience cohérente avec celle du cloud public Oracle mais s’exécutant sur site dans le data center du client pour répondre aux exigences de sécurité et de localisation des données.