Oracle et Orange annoncent le lancement d’un projet commun visant à renforcer les infrastructures numériques en Afrique de l’Ouest

octobre 2021 par Marc Jacob

Dans le cadre de cet accord, Oracle et Orange évalueront différents plans pour la construction de plusieurs régions Oracle Cloud utilisant les infrastructures d’Orange au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Ce projet répond à un objectif commun : proposer à leurs clients un hébergement local de toutes leurs données et leur fournir des services cloud qui répondent à leurs exigences en termes de latence et de performances.

Les sociétés ont également annoncé leur intention de proposer conjointement des services cloud destinés aux entreprises et aux organismes publics, en premier lieu au Sénégal et en Côte d’Ivoire puis dans toute l’Afrique de l’Ouest. Pour mener à bien cette initiative, Orange prévoit d’utiliser la solution. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) afin de compléter son portefeuille de services cloud gérés destinés aux entreprises.

Orange, très présente en Afrique de l’Ouest, compte plus de 130 millions de clients dans la région. Ses services B2B s’appuient sur son vaste réseau ainsi que sur son expertise dans différents domaines tels que l’Internet des Objets (IoT), les applications, la cybersécurité, le cloud et la gestion des centres de données. Grâce à ses fonctionnalités de sécurité intégrées, ses hautes performances et sa disponibilité, la solution Oracle Cloud Infrastructure est parfaitement adaptée aux charges de travail critiques et cloud native au sein des entreprises et du secteur public.

Le modèle de mise sur le marché développé conjointement par les deux sociétés aidera les entreprises et les organisations publiques ouest-africaines à relever le défi de la transformation digitale grâce à des services cloud avancés, garantissant une meilleure efficacité opérationnelle, une réduction des coûts et le respect de normes de sécurité plus strictes.

Les deux entreprises travailleront également ensemble sur un projet de migration d’une partie des applications internes d’Orange sur Oracle Cloud, afin que la digitalisation soit synonyme d’une efficacité toujours plus grande, notamment dans les processus administratifs. Des discussions sont en cours pour définir conjointement la portée, les conditions et la faisabilité de cette étape stratégique, avec le potentiel de générer de fortes synergies sur l’ensemble de l’empreinte du Groupe dans la région.

Enfin, Oracle et Orange entendent promouvoir conjointement leurs solutions de santé, notamment dans le domaine de la vaccination. En permettant une meilleure gestion des stocks au travers d’un processus entièrement numérisé, cette coopération devrait profiter aux populations locales, notamment dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19.