Oracle annonce sa plate-forme de conteneurisation Oracle Verrazzano Enterprise

août 2021 par Marc Jacob

De nombreuses entreprises ont investi dans des applications personnalisées, dont la plupart sont critiques pour mener à bien leurs missions et leurs activités. Certaines d’entre elles sont des applications WebLogic Server traditionnelles, d’autres non. Alors que l’industrie se tourne de plus en plus vers le cloud, ces entreprises recherchent des solutions qui leur permettent d’adopter avec souplesse des technologies cloud native afin d’améliorer la productivité et l’innovation, de moderniser leurs applications existantes ainsi que d’exécuter leurs applications là où elles le souhaitent.

Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform répond à ces besoins en permettant :

De déployer, gérer et sécuriser les applications basées sur des conteneurs dans Kubernetes.

D’unifier la gestion du cycle de vie des applications entre les microservices et les applications WebLogic Server traditionnelles.

De standardiser la gestion entre les clusters Kubernetes sur site, sur Oracle Cloud Infrastructure et sur d’autres clouds publics.