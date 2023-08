Oracle annonce la sortie d’Oracle Compute Cloud@Customer

août 2023 par Marc Jacob

Oracle Compute Cloud@Customer permet aux entreprises d’exécuter des applications et des middlewares sur les services de calcul, de stockage et de réseau OCI sous des formes de machine virtuelle flexibles dans leurs centres de données. Associée à Oracle Exadata Cloud@Customer, cette solution constitue la plate-forme idéale pour les charges de travail étroitement intégrées aux bases de données Oracle. Les entreprises peuvent utiliser les mêmes services OCI dans leurs centres de données et régions Oracle Cloud, tandis que les développeurs et les responsables informatiques peuvent utiliser les mêmes API et outils de gestion pour proposer une expérience utilisateur cohérente, quel que soit le lieu. Les entreprises peuvent également consolider leurs charges de travail existantes et déployer de nouvelles applications cloud natives sur une plate-forme cloud entièrement gérée dans leur centre de données, ce qui leur permet de tirer parti du modèle de consommation économique d’OCI pour rationaliser les opérations et réduire les coûts.

Conçu pour offrir de hautes performances et une haute disponibilité, Compute Cloud@Customer peut être facilement étendu pour répondre aux besoins des petites et grandes entreprises, chacune avec un scénario de déploiement de cloud distribué différent. Fonctionnant à la base avec 552 cœurs de processeur et 150 To de stockage utilisable (bloc, fichier et/ou objet), Compute Cloud@Customer peut faire évoluer les capacités de calcul et de stockage de façon indépendante pour fournir plus de 6 000 cœurs de processeur et de 3,4 Po de capacité de stockage.

Contrairement aux offres sur site d’autres fournisseurs de cloud public assemblées à partir de composants tiers ou présentant des fonctionnalités très limitées, Oracle Compute Cloud@Customer est une plateforme cloud entièrement intégrée, installée, détenue et gérée par Oracle. Elle est entièrement compatible avec les régions de cloud public d’OCI et OCI Dedicated Region, et fournit les mêmes services cloud de base qu’OCI, aux mêmes tarifs abordables. Ces fonctionnalités allègent la charge de la maintenance et des mises à niveau pour les clients tout en leur permettant de développer et d’exécuter des applications cloud natives où qu’ils se trouvent.

Comme c’est le cas pour tous les services OCI, les données sur Compute Cloud@Customer sont toujours cryptées pour améliorer la sécurité, tandis que la console OCI permet aux organisations de contrôler intégralement la localisation, la réplication et la sauvegarde des données. Les entreprises peuvent ainsi répondre aux besoins de résidence et de confidentialité des données. De plus, les entreprises qui utilisent l’authentification et les autorisations avec OCI peuvent ajouter Compute Cloud@Customer comme ressource dans une location (ou « tenant ») OCI, et ainsi créer un environnement unique et unifié couvrant à la fois les centres de données sur site et ceux de la région OCI.

La stratégie cloud distribuée d’OCI propose aux clients des services où ils le souhaitent

Oracle Compute Cloud@Customer est le dernier ajout aux offres cloud distribuées d’Oracle, qui intègrent Oracle Alloy, les régions de cloud public OCI, Oracle E.U. Sovereign Cloud, Oracle Database Service for Microsoft Azure, OCI Dedicated Region et Oracle Exadata Cloud@Customer. Les options de déploiement d’OCI incluent les fonctionnalités de plus de 100 services OCI, ou bien juste d’un sous-ensemble de ceux-ci, avec choix de l’emplacement, performances, sécurité, conformité et modèles opérationnels. Les entreprises utilisent les services standard, la gestion et les expériences utilisateur du cloud distribué d’Oracle pour déployer le même logiciel sur tous les emplacements où elles doivent l’exécuter.