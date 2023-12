Oracle annonce la disponibilité d’Oracle Database@Azure

décembre 2023 par Marc Jacob

Pour répondre à la forte demande des clients à travers le monde, Oracle Database@Azure sera disponible dans d’autres régions en 2024, notamment le Centre de l’Allemagne, l’Est de l’Australie, le Centre de la France, le Centre du Canada, le Sud du Brésil, l’Est du Japon, le Sud du Royaume-Uni, le Centre des États-Unis et le Centre du Sud des États-Unis. Chaque déploiement est prévu pour s’exécuter sur deux zones de disponibilité Azure, ce qui permet aux clients de configurer une haute disponibilité entre les zones. Avec cette offre, les clients peuvent bénéficier des avantages suivants :

• Options flexibles pour déplacer leurs bases de données Oracle dans le cloud ;

• Le plus haut niveau de performance, d’évolutivité et de disponibilité des bases de données Oracle, ainsi que la parité des fonctionnalités et des tarifs avec la grille tarifaire publique d’OCI ;

• La simplicité, la sécurité et la latence d’un environnement d’exploitation unique (data center) au sein d’Azure ;

• Migration simplifiée vers le cloud, où il est plus facile de moderniser les environnements informatiques et de tirer parti de l’infrastructure, des outils et des services d’Azure ;

• Compatibilité avec des outils de migration éprouvés comme Oracle Zero Downtime Migration ;

• Cohérence avec les déploiements on-premises d’Oracle Database et d’Oracle Exadata, réduisant ainsi le besoin de réarchitecture ;

• La possibilité de créer de nouvelles applications cloud natives à l’aide des technologies OCI et Azure, y compris Azure OpenAI Service ;

• Support client unifié d’Oracle et de Microsoft ;

• Achat simplifié via Azure Marketplace et possibilité de tirer parti des licences Oracle et Microsoft et des programmes d’engagements/de remises ;

• La garantie d’une architecture testée et prise en charge