Oracle ajoute des fonctionnalités d’IA à Oracle Analytics Cloud

septembre 2023 par Marc Jacob

Oracle présente de nouvelles fonctionnalités d’IA dans Oracle Analytics Cloud. En s’appuyant sur le service d’IA générative Oracle Cloud Infrastructure (OCI), les nouvelles fonctionnalités aident les utilisateurs à effectuer de manière autonome des analyses complexes plus rapidement et plus efficacement, et à prendre de meilleures décisions sans avoir besoin de l’aide de data scientists ou d’équipes informatiques.

Les fonctionnalités récemment annoncées sont les suivantes :

• Interactions entre les données d’IA générative : Aident les utilisateurs, tels que les analystes opérationnels, à interagir avec les données et les tableaux de bord à l’aide du langage naturel et des réponses générées par l’IA. Le nouvel assistant ne se contente pas d’interactions standard basées sur les discussions, mais il aide à transformer les données en interactions percutantes qui donnent vie aux analyses. En outre, les avatars photo réalistes générés par l’intelligence artificielle, grâce à un partenariat avec Synthesia, peuvent jouer un rôle de conteur pour diffuser le récit de données puissantes et pertinentes aux décideurs commerciaux.

• Compréhension des documents optimisée par l’IA : Enrichit vos analyses à l’aide d’une nouvelle intégration à OCI AI Services qui applique des modèles d’IA pour lire des documents, tels que des fichiers JPEG et PDF, et extrait les valeurs clé et leur contexte. Les entreprises peuvent ainsi extraire les informations des documents pour générer des informations supplémentaires, même si elles n’ont pas été enregistrées dans une base de données centrale. Par exemple, ce service peut lire des images individuelles des reçus pour s’assurer que les totaux correspondent à ceux indiqués dans les notes de frais.

• Informations contextuelles : Font des interactions avec les tableaux de bord d’analyse une expérience plus riche en information et plus attrayante pour les clients en utilisant le machine learning pour recommander des analyses réalisées à partir du type et de l’état des données visualisées. Ces informations aident les utilisateurs à comprendre la signification des données sans interprétation supplémentaire de l’analytique augmentée déjà proposées par Oracle Analytics Cloud.

• Intégrations logicielles de collaboration : Permettent aux utilisateurs de publier des tableaux de bord, des visualisations et des informations sur des discussions instantanées via une nouvelle intégration à Microsoft Teams. Comme avec l’intégration précédente à Slack, les utilisateurs peuvent échanger des informations avec leurs collègues et s’investir davantage pour faciliter la prise de décisions reposant sur les données au sein des outils de collaboration qu’ils utilisent déjà.