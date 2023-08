Oracle Cloud Infrastructure rejoint le programme VMware Cloud Universal

août 2023 par Marc Jacob

VMware, Inc. élargit son partenariat continu avec Oracle pour aider ses clients à moderniser leurs workloads VMware sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Selon ce partenariat élargi, les clients pourront s’abonner à Oracle Cloud VMware Solution dans le cadre de VMware Cloud Universal, un programme flexible d’achat et de consommation qui aide les entreprises à simplifier leurs achats et à accélérer l’adoption des services cloud VMware éligibles. Le programme VMware Cloud Universal convient parfaitement aux clients dotés d’une architecture cloud hybride, aux clients ayant des délais de migration cloud étendus ou variables, ou des exigences d’éclatement du cloud.

Avec VMware Cloud Universal, les clients achètent des crédits qu’ils pourront utiliser pour déployer des workloads sur Oracle Cloud VMware Solution. En appliquant leurs crédits aux abonnements Oracle Cloud VMware Solution, les clients pourront profiter d’un mécanisme simplifié de gestion des dépenses liées au cloud. De plus, VMware Cloud Acceleration Benefit offre aux clients Cloud Universal un moyen flexible de tirer parti de la valeur de leurs licences perpétuelles Software Defined Data Center (SDDC) VMware lors de la migration des workloads on-premise vers Oracle Cloud VMware Solution.

Oracle Cloud VMware Solution est conçu pour les entreprises qui ont besoin des plus hauts niveaux d’évolutivité, de performances, de sécurité et de contrôle administratif. Les clients peuvent gérer directement l’infrastructure cloud et les consoles VMware pour un contrôle administratif complet de l’ensemble de leur pile VMware. Les entreprises peuvent ainsi migrer rapidement leurs parcs on-premises VMware vers le cloud à l’aide de compétences, de bonnes pratiques et d’outils existants. Les environnements VMware fonctionnent dans des locations clients plus isolées de manière plus sécurisée avec les plus hauts niveaux de sécurité, notamment FedRAMP High, pour répondre aux exigences de conformité. En outre, Oracle Cloud VMware Solution offre des performances au niveau de l’entreprise ainsi que des coûts prévisibles, notamment les prix de sortie des données les plus bas du marché et une tarification faible et identique dans 45 régions Oracle Cloud du monde. Avec Oracle Cloud VMware Solution, les clients bénéficient de l’infrastructure cloud flexible d’OCI et de la sécurité « zéro-confiance », tout en conservant l’expérience et le contrôle complets de l’administrateur VMware.

Oracle et VMware s’engagent à faciliter l’exécution par les clients de leurs workloads d’entreprise VMware dans OCI. Depuis le lancement d’Oracle Cloud VMware Solution, des clients tels que Atos, Cybereason, Telefonica, TIM Brasil, Aya Bank, San Jose Water, Maxim’s, Prevention International et de nombreuses autres entreprises des secteurs de la finance, des télécommunications, du retail, du manufacturing et des administrations ont adopté Oracle Cloud VMware Solution pour accélérer leur transition vers le cloud et simplifier la modernisation des applications et les opérations multicloud.