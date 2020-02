Optimiser l’expérience utilisateur sur Office 365 avec le SD-WAN

février 2020 par Pierre Langlois, Country France Manager chez Silver Peak

Une qualité d’expérience nécessaire puisque, selon Synergy Research, les revenus annuels du SaaS ont dépassé les 100 milliards de dollars en 2019. Par conséquent, du fait de l’utilisation croissante de ces applications, des besoins en haut-débit et le désir d’un WAN local simplifié, beaucoup d’organisations adoptent la technologie SD-WAN.

Pour Pierre Langlois, Country Manager France chez Silver Peak, la notoriété des environnements cloud auprès des entreprises n’est aujourd’hui plus à prouver : une vaste majorité d’entre elles ont déjà migré leurs applications et leurs outils de collaboration depuis un datacenter privé vers des services basés dans le cloud.

« Les suites d’applications Software-as-a-Service (SaaS), comme Office 365, comptent parmi les plus déployées, et leur adoption par des entreprises de toutes tailles augmente partout dans le monde depuis plusieurs années. Peu importe où et quand les utilisateurs veulent accéder au réseau, ils s’attendent désormais à une connexion constante, homogène et très rapide. Néanmoins, cela requiert des déploiements innovants qui se font généralement au détriment d’architectures traditionnelles centrées sur les routeurs. Grâce au SD-WAN, les entreprises disposent ainsi d’une capacité de priorisation intelligente et d’une gestion automatique du trafic applicatif, tout en bénéficiant d’une connectivité rapide et peu coûteuse.

En outre, le SD-WAN classifie les applications prioritaires en les identifiant dès les premiers paquets, redirigeant ainsi le trafic Office 365 automatiquement vers le point d’accès le plus proche. Ce choix de règles applicatives, basées sur les objectifs commerciaux et sur la sécurité, permet aux entreprises de bénéficier du meilleur chemin réseau ; éliminant également toute perte de bande passante et de performance potentielle. Les applications clés sont constamment disponibles et bénéficient toujours d’une connectivité haut débit. Ces innovations réseau offrent ainsi un outil complètement automatisé, optimisant le déploiement des réseaux Office 365, grâce à une configuration simplifiée. Ce qui soutient les DSI actuels dans leur nouvelle mission ; à savoir, faire de l’informatique le moteur de la transformation numérique et de rendre leur entreprise plus agile. Et ce afin d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à ces applications, plutôt que de se concentrer exclusivement sur la gestion et le déploiement de celles basées sur des datacenters. Ils deviennent ainsi les garants de la productivité des entreprises, au-delà du réseau et sur un marché digitalisé de plus en plus compétitif. »