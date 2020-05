Optimisation de la consommation énergétique des datacenters : le rôle clé des onduleurs

mai 2020 par Eaton

Google a récemment annoncé une nouvelle plateforme qui synchronise certaines charges de travail de ses centres de données avec les périodes de plus forte disponibilité de sources d’énergie plus vertes.

Les datacenters représentent aujourd’hui 3% de la consommation mondiale d’énergie et selon une estimation, leur consommation sera trois fois plus importante d’ici 2027. Leur gestion responsable et la plus maîtrisée possible représente l’un des plus grands défis énergétiques de ce siècle.

Eaton, société experte en solutions permettant une meilleure gestion énergétique, a également planché sur la question, proposant de son côté une gamme d’onduleurs pour datacenters appelés « UPS-as-a-Reserve » ou « UPSaaR ». En plus de garantir leur sécurité d’approvisionnement, ceux-ci leur permettent de contrôler leur énergie, en leur laissant choisir la capacité à offrir en termes de période et de prix, tout en aidant les fournisseurs d’énergie à équilibrer la demande d’énergie durable.

François Debray, Chef de produit au sein de la division Power Quality chez Eaton, explique : « Nos onduleurs UPSaaR jouent un grand rôle pour favoriser les énergies renouvelables. De plus, ils permettent de générer du revenu car les gestionnaires de réseau compensent financièrement la flexibilité accrue des datacenters. »

