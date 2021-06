Opera lance une nouvelle version majeure de son navigateur, nom de code R5 !

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Opera propose une nouvelle fonctionnalité de vidéo-conférence popout qui fonctionne avec Google Meet, Zoom et Microsoft Teams. Cette fonction fait sortir la vidéo de l’onglet et la maintient au-dessus des autres onglets. Cela est automatique lorsque vous passez à un autre onglet et la vidéo réapparaît lorsque vous revenez à l’onglet d’appel vidéo. Ce comportement peut être ajusté dans les paramètres. Le multitâche est ainsi facilité, et vous pouvez arrêter de jongler avec les onglets pendant les appels. Il existe également une option permettant de rendre la fenêtre flottante transparente, ce qui permet aux utilisateurs de disposer de plus d’écran et d’être en contact permanent avec les participants à l’appel.

Avec la nouvelle version R5, l’onglet avec l’appel vidéo actif est désormais marqué d’une barre rouge pour le rendre plus facile à repérer. Et si vous vous perdez encore dans une mer d’onglets ouverts et de fenêtres de navigateur, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL+espace et le retrouver en utilisant un mot clé. Et si vous avez oublié un onglet qui enregistrait à partir de votre microphone ? Opera vous l’indiquera également.

De son côté, la nouvelle fonctionnalité Pinboards offre aux utilisateurs un tableau d’affichage virtuel leur permettant de rassembler des sites web, des images, des liens et des notes sous forme visuelle et de les partager avec d’autres, quel que soit l’appareil à partir duquel ils y accèdent.

Le partage d’un pinboard consiste simplement à partager un lien, et les personnes avec lesquelles il est partagé peuvent voir tout ce que le propriétaire du pinboard publie, ainsi que réagir avec des émojis.

Opera propose d’ores et déjà différentes fonctionnalités intégrées, comme tous les services de messagerie sociale intégrés au navigateur. et offre un accès natif à la musique d’Apple Music, de Spotify et de YouTube dans la fonction Player de la barre latérale. Désormais, cette fonction est plus complète et propose un plus grand nombre de services musicaux, dont Deezer, Tidal, SoundCloud et Gaana.

Concernant les accumulateurs d’onglets, Opera dispose d’une fonction utile de recherche dans les onglets qui permet de trouver un onglet particulier en tapant des mots-clés... La recherche dans les onglets s’ouvre avec le raccourci CTRL+espace et effectue une recherche à la fois dans les titres des onglets et dans le contenu des pages pour trouver l’onglet souhaité.

Si vous avez synchronisé vos navigateurs via votre compte Opera, la fonction Recherche dans les onglets affichera également les onglets ouverts sur vos autres appareils connectés. Autre nouveauté : si vous tenez une vidéoconférence dans l’un de vos onglets, un indicateur montrera dans quel onglet elle se déroule.

Désormais, Opera indiquera également les onglets en double dans la fonction de recherche dans les onglets, ce qui signifie que vous ne vous retrouverez pas à ouvrir le même onglet à plusieurs reprises.

Enfin, les messageries intégrées dans la barre latérale d’Opera vous permettent de chatter et de naviguer en même temps, sans avoir à changer d’application ou à ouvrir des onglets avec une messagerie donnée. Opera offre actuellement un accès natif à Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram et VKontakte. Vous pouvez également utiliser Instagram et Twitter directement depuis la barre latérale.